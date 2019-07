Pe Ordinea de Zi a ședinței Consiliului Județean de luni, 29 iulie 2019, se afla un proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier județean a doamnei Marginean Maria-Eva din partea UDMR. Dupa retragerea consilierului județean Riedl, urmatoarea pe listele de candidați din partea UDMR este Eva Marginean, in prezent consilier in CL Carei din partea UDMR Carei. Av.Eva Marginean a deținut funcția de președinte al Comisiei Juridice din cadrul CL Carei, o comisie formata din 4 membrii UDMR și unul din PNL Carei. In cadrul ultimei ședințe a CL Carei, din data de 23 iulie 2019, aceasta a…