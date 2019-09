Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al USR și candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, Dan Barna, a fost validat in acest sfarșit de saptamana in funcție, cu 439 de voturi din cele 478 exprimate in cadrul Congresului Național USR, cel cu numarul cinci din istoria partidului. A obținut…

- Dan Barna a fost validat pentru un nou mandat de Președinte USR, sambata, 14 septembrie, la cel de-al cincilea Congres Național al partidului, care are loc la Timișoara. Dan Barna a fost validat cu 429 de voturi din 478 de voturi exprimate. “Acest Congres este cel mai mare și posibil cel mai important…

