Social-democratii se reunesc sambata in congres extraordinar, pentru a-si alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului.



Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfasurare a congresului si modificarile la statut.



"Am stabilit modul de desfasurare a congresului, modificarile pe care le vom face in statut si am validat candidaturile pe cele trei functii care vor fi votate maine in cadrul congresului", a precizat presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila,…