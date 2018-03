Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu explica, intr-o postare pe contul sau de Facebook, de ce nu s-a ridicat in picioare sa aplaude la Congresul PSD de la finele saptamanii trecute. ”Ieri, la Parlament, jurnaliștii m-au intrebat de ce nu m-am ridicat in picioare și nu am aplaudat frenetic. Raspuns:…

- ”Il sustin pe Liviu Dragnea, doar ca, din punctul meu de vedere, o confirmare oficiala nu se face asa. (...) A fost ce am simtit, nu neaparat un gest de fronda. Dar asta nu inseamna ca nu-l sustin. Daca este sa il sustin, vreau sa-l sustin asa cum se manifesta aceasta sustinere in mod democratic”,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns luni la declaratiile fostului presedinte Traian Basescu, potrivit carora una dintre rezolutiile adoptate in Congres ar arata ca PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis pentru functia de presedinte al Consiliului European. Acesta a spus ca „nu s-a dus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referitor la declaratiile lui Traian Basescu, potrivit carora una din rezolutiile adoptate in Congres arata ca PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis la presedintia Consiliului European, ca el n-a inteles asta si nici

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a indemnat, luni, pe colegii sai, in prima sedinta a Biroului Permanent National in noua formula, sa nu ii dezamageasca pe cei care i-au votat, iar proiectele aprobate in Congres nu sunt pentru PSD, ci pentru Romania.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la finalul Congresului Extraordinar, ca majoritatea membrilor nu mai accepta „actiuni care sa aduca atingere sau atacuri” ale unora impotriva propriului partid. Dragnea a spus ca votul s-a incheiat, iar membrii PSD care au ceva de discutat pe acest…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general, Liviu Dragnea fiind cel care a propus, in februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”.

- Liviu Dragnea si-a incheiat discursul sustinut la Congres anuntand ca este dispus sa mearga mai departe, „indiferent de lovituri”, chiar si impotriva celor din interior care sunt „cele mai dureroase”, pentru a indeplini toate obiectivele din programul de guvernare.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”.

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in Congres la Sala Palatului, unde 24 de candidati cer votul forului de conducere pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti regionali. In discursul sau, președintele partidului, Liviu Dragnea, i-a intrebat pe delegații din sala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca il va propune pe presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, pentru functia de presedinte al Consiliului National. "I-am spus domnului Badalau, dupa Congres o sa convocam Consiliul National si eu sa-l propun ca presedinte al Consiliului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept false informatiile aparute potrivit carora ar fi vizat de o ancheta in Brazilia pentru spalare de bani, el precizand ca "este o suparare si trebuie sa reincalzeasca ciorba asta, au reincalzit-o, eu nu o mananc". "Nu (am fost chemat acolo…

- Dupa o lunga perioada de tacere, politicianul a transmis un mesaj in care a spus cand l-a ajutat pe Liviu Dragnea. "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe…

- „Eu cred ca PSD este deja sub 10% si PNL are 51%, creste ca Greuceanu. Una peste alta, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit, cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a declarat presedintele PSD Liviu Dragnea, razand zgomotos dupa ce i s-a cerut sa comenteze sondajul…

- Evenimentul a reunit la Craiova 265 de medici, dintre care 208 specialiști și medici primari, carora li s-au alaturat 57 de medici rezidenți, prezența care a depașit așteptarile organizatorilor. „Ne-a bucurat numarul ridicat al medicilor care au participat la primul eveniment de la Craiova și mai ales…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis, joi, contestatarilor din partid ca procedura dupa care se vor desfasura alegerile la congres a fost votata cu mare majoritate in sedinta Consiliului Executiv, iar daca sunt nemultumiti nu intelege de ce acestia candideaza.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Codrin Ștefanescu a reacționat dur dupa ce Liviu Dragnea a anuntat, luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) ca va propune ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune, posturile urmand a fi egal impartite intre femei si barbati. ”Daca alegem vicepreședinții…

- "Sper sa pastram drumul cel drept", a spus, sambata seara, Ecaterina Andronescu, prezenta in platoul Realitatea TV. Referindu-se la Liviu Dragnea, a spus ca "nu cred ca avea nevoie de aceasta confirmare. Așa cum vad eu ce se intampla in Comitetul Executiv sau in organizațiile din țara, nu cred ca…

- Premierul Viorica Dancila sustine intr-o emisiune televizata ca Liviu Dragnea ar putea fi candidatul cu care PSD va merge in alegerile prezidentiale din 2019. "In ceea ce priveste alegerile, avem doua randuri de alegeri: europarlamentare si prezidentiale. E normal ca un partid sa se gandeasca , sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut conducerii social-democrate, in Biroul Permanent National de ieri, sa convoace un congres extraordinar al partidului, prin care sa primeasca o reconfirmare a sustineri...

- Președintele social-democrat refuza pentru moment o discuție legata de candidatul partidului la alegerile prezidențiale. La propunerea preșe dintelui PSD, Liviu Dragnea, Comitetul Executiv Național al partidului a decis, aseara, convocarea unui Congres extraordinar in 10 sau 17 martie, vor in care vor…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri, inaintea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, intrebat daca stia ca Liviu Dragnea a convocat un Congrex extraordinar in luna martie, ca n-a auzit „sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul acesta”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. ‘Astazi (miercuri – n.r.) vom avea o evaluare a activitatii secretarilor de stat si propuneri pentru ca activitatea unora dintre ei sa inceteze. Astazi, de asemenea, voi propune colegilor…

- Anuntul facut miercuri de presedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar in luna martie i-a luat prin surprindere pe mai multi lideri ai partidului care participa la reuniunea Comitetului Executiv National. "N-am auzit sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea face precizari despre salariile din Romania, dupa ce funcționarii publici s-au plans de faptul ca vor avea salarii scazute din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Întrebat de jurnaliști la Palatul Parlamentului dacă i se pare normal…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD.Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, si „bodyguard” al liderului PSD, Liviu Dragnea, a raspuns arogant si batjocoritor la intrebarile unui jurnalist de la Adevarul privind reprosurile Comisiei...

- Fostul deputat Ionel Arsene a fost ridicat de procurorii DNA sub acuzatia de trafic de influenta. Arsene este acum presedintele Consiliului Judetean Neamt. El este cunoscut si ca un apropiat al sefului PSD, Liviu Dragnea.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede", transmite Agerpres. Totodata, Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres…

- Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. De asemenea, intrebat de ziaristi daca se afla in spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din functie, liderul social-democrat…

- "Va spun ca eu voi face exact ce am spus in urma cu cateva luni. Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida in 2019. (...) dragi colegi, desi am anuntat public…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, il refuza categoric pe președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, dupa ce acesta din urma a solicitat organizarea unui Congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale din 2019.„Ar fi o mare greșeala. Daca noi am desemna un…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…