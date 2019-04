CCR amana decizia in privinta completurilor specializate

Curtea Constitutionala nu a ajuns la o concluzie, in sedinta de miercuri, in privinta sesizarii privind completurile specializate in coruptie. Dezbaterile asupra sesizarii pe care a depus-o social-democratul Florin Iordache, in perioada in care a preluat atributiile de presedinte al Camerei… [citeste mai departe]