MAE roman considera inacceptabil limbajul utilizat de oficialul MAE ungar ca reactie la evenimentele de la Valea Uzului si anunța ca a trimis MAE ungar o nota de protest fata de profanarea simbolurilor statale ale Romaniei in cursul unei manifestatii neautorizate la Ambasada Romaniei de la Budapesta, in prezenta echipajelor politiei ungare. Conflictul diplomatic romano-ungar escaladeaza rapid dupa evenimente care puteau fi anticipate și evitate. Vineri, in fața Ambasadei Romaniei de la Budapesta, s-a derulat o manifestație neautorizata a Miscarii celor 64 de Comitate si a Partidul Mi Hazank,…