Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, cu ocazia unei vizite in judetul Vaslui, ca spera intr-o decizie corecta a magistratilor in cazul dosarului lui Liviu Dragnea, care sa nu aiba influente politice. Ea a spus ca nu comenteaza amanarea sentintei pana dupa alegerile europarlamentare. "Nu am…

- Floarea Alesu, fost director executiv al DGASPC Teleorman, le-a spus, luni, judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la ultimul termen al apelului din dosarul in care este judecat si liderul PSD, Liviu Dragnea, ca rasufla usurata "dupa 7 ani de cosmar". "Pot sa spun ca pot sa rasuflu…

- Un procuror de la DNA a cerut luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman si pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual. La instanta de fond, Liviu Dragnea a fost…

- Zi importanta pentru Liviu Dragnea luni, atunci cand asteapta atat o decizie in dosarul care ar putea sa ii puna capat carierei politice, cat si o decizie din partea CCR care ar putea intoarce balanta in favoarea sa. CCR a amanat la ultimul termen pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Dumbraveni, ca o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in privinta completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea avea ca efect reluarea procesului in care este parte.…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu a declarat luni ca Liviu Dragnea este nevinovat și ca PSD s-a saturat sa-și vada liderii cu dosare și "trebuie sa se termine cu aceste practici nenorocite". "Ne-am saturat de ceea ce s-a întâmplat în 2013, când s-a întâmplat…

- Curtea Constitutionala (CCR) dezbate miercuri sesizarea lui Florin Iordache privind completurile de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), o speta care l-ar putea scapa pe Liviu Dragnea de condamnarea in prima instanta la...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, conform agerpres.ro. Totodata, la acest termen,…