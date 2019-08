Așa cum am aratat intr-un articol publicat in primavara acestui an, nasaudeanca Saveta Rus in invins in instanța CEC Bank, judecatoarea Lacrimioara Tina Bujor ajungand la concluzia ca femeia a fost indusa in eroare, astfel ca, consimțamantul i-a fost viciat atunci cand a semnat contractul de credit pentru suma de 250.000 lei, bani de care au beneficiat soții Irina și Gavril Carșai, in 2007. Atunci cand a semnat actele, Saveta Rus era convinsa ca ea figura ca girant, nu ca titular de credit. Și nu a fost singura in aceasta situație, ci și alte 9 persoane. In aceeași situație s-a aflat și soțul…