Concediu de trei zile pentru divorţ. Proiectul de modificare a Codului Muncii se află în dezbaterea Senatului "Concediul pentru divort se acorda in scopul de a veni in sprijinul celor ce trec prin aceasta situatie pentru acomodarea la noua situatie din viata lor. Cei ce au divortat au dreptul la un concediu pentru divort de trei zile lucratoare. In cazul in care titularul dreptului la concediu pentru divort este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu pentru divort platit de trei zile lucratoare. Indemnizatia pentru concediul de divort se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective. Concediul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Potrivit proiectului, concediul pentru divorț ar trebui sa se acorde pentru a veni in sprijinul celor ce trec prin aceasta situație, pentru acomodarea la noua situație din viața lor. „Aceste zile libere pot fi folosite de cei ce au incheiat o casatorie pentru soluționarea problemelor pe care noua…

