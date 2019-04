Stiri pe aceeasi tema

- La finele saptamanii trecute, pe terenul sintetic al Liceului cu Program Sportiv Suceava a avut loc turneul final județean al Cupei Satelor, o intrecere rezervata copiilor cu varsta mai mica de 13 ani. Competiția reprezinta un proiect național lansat in toamna anului trecut de catre Federația Romana…

- Zilele trecute, pe terenul sintetic al Liceului cu Program Sportiv Suceava a avut loc turneul final județean al Cupei Satelor, o intrecere rezervata copiilor cu varsta mai mica de 13 ani. Competiția reprezinta un proiect național lansat in toamna anului trecut de catre Federația Romana de Fotbal, ...

- Cariera Geomal, la temelia bugetului comunei Stremt • Cele mai mari companii au adus administrației locale 8,54 la suta din veniturile proprii. In 2018, valoarea totala a bugetului local al comunei Stremț a fost de 4.307.546 de lei, din care: venituri proprii – 960.244,78 de lei, alocari din bugetul…

- In finala, duminica, 17 martie, vulturenii au trecut cu 2-0 de goleșteni ”Cupa Satelor” la fotbal și-a parcurs ultimele episoade in Vrancea la sfarșitul saptamanii trecute, pe stadioanele din Mircești și Golești. Vineri, 15 martie, la Golești, echipa gazda a caștigat ultimul turneu…

- INCREDIBIL… Vara anului 2015. Valoarea pagubelor provocate in judetul Vaslui de seceta excesiva se ridica la peste 46 de milioane de lei, fiind afectate aproape 60.000 de hectare de culturi. Vara anului 2014. In judetul Vaslui nu a plouat deloc aproape doua luni de zile, iar seceta a afectat mii si…

- Clubul de fotbal A.S. Atletico STEAUA, in parteneriat cu D.J.T.S. Covasna, organizeaza in perioada 09 – 10 martie a.c. cel mai mare turneul de fotbal pentru copii, ,, Cupa Stefan MIU’’, la care și-au anunțat participarea 78 de echipe. Turneul se desfașoara la Arena Sepsi, Baza Hokey Club, sala…

- La cateva zile dupa tragerea la sorti a meciurilor de baraj pentru Liga a III-a, Federatia Romana de Fotbal a organizat tragerera la sorti si a duelurilor dintre campioanele judetene de juniori A1. In Salaj, CS Barcau Nusfalau detine suprematia de ani buni la aceasta categorie, iar la finalul turului,…

- Federatia Romana de Fotbal a aprobat, printr-o decizie a Comitetului de Urgenta, lista nominala a observatorilor oficiali pentru arbitri, care vor activa la jocurile din Liga 1 in sezonul competițional 2018/2019 Fața de inceputul sezonului competițional exista doua modificari: Alexandru Tudor, proaspat…