Complexul Energetic Oltenia, profit brut de peste cinci ori mai mare în primul semestru In primele sase luni din 2018, profitul brut al producatorului de energie a fost de 35,12 milioane de lei. De asemenea, cifra de afaceri in primul semestru din 2019 a atins 1,510 miliarde de lei, cu 7% in plus fata de 1,414 miliarde de lei in anul precedent. EBITDA la 30 iunie 2019 este de 614 milioane de lei, mai mult cu 40% fata de 437 milioane de lei la 30 iunie 2018. 'Precizam ca, la data de 30 iunie 2019, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul consolidat al statului sau fata de institutiile bancare', se arata in comunicat. Pentru termenele de raportare 30 iunie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Oltenia a obtinut in primul semestru al acestui an un profit brut de 188,98 milioane de lei, de peste cinci ori mai mare fata de rezultatul din perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei. In primele sase luni din 2018, profitul brut al producatorului…

- Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a obtinut in primele sase luni ale anului un profit net de 30 de milioane de lei, in scadere cu 69% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti. Profitul operational EBIT…

- Conform raportului financiar, in primele sase luni ale anului, activele Grupului BT au ajuns la 81,6 miliarde de lei, in timp ce eficienta operationala se pastreaza la nivelul de 45,87%. Activele BT se cifreaza la 77,73 miliarde de lei. In ceea ce priveste datoriile BT, acestea insumeaza 70,01 miliarde…

- Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net in scadere la 384 milioane de lei, de la 423 milioane de lei in primul semestru din 2018, iar activele totale ale Raiffeisen Bank au urcat in primul semestru al acestui an pana la 40 miliarde lei, in crestere de 5% an la an,…

- Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 384 milioane de lei, au anunțat oficialii bancii într-un comunicat, cu 39 de milioane de lei mai puțin decât profitul din perioada similara a anului trecut, dupa ce banca a investit masiv în digitalizare,…

- Subsidiara din Romania a bancii austriece Raiffeisen Bank a anuntat, joi, ca a incheiat primul semestru cu o scadere de 9,2% a profitului net, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 384 milioane lei (81,1 milioane euro), pe fondul cresterii valorii activelor, potrivit News.ro.”Raiffeisen…

- BCR a inregistrat o pierdere neta de 20,8 milioane lei (4,4 milioane euro) in primul semestru din acest an, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinte. Înalta Curte a decis, în luna iunie a acestui an, că BCR Banca pentru Locuinţe…

- Gazul metan extras a insumat 17,35 milioane boe (2,7 miliarde mc), cantitate in crestere cu 2,3% fata de primele 6 luni din 2018. Gazul metan din productia interna livrat catre terti a insumat 28 TWh. Productia de energie electrica s-a ridicat in perioada mentionata la 171,6 GWh (minus 63,2%).…