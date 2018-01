Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, astazi, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit unor surse politice. Sursele citate au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu…

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit unor surse politice. Sursele citate au precizat pentru AGERPRES ca structura viitorului Cabinet nu va fi…

- Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, a luat decizia de a demisiona din functie, dupa trei luni de mandat, a anuntat Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene intr-un comunicat de presa. Marius Nica le-a multumit colegilor sai din Guvern pentru…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a demisionat. Anunțul vine in contextul in care premierul desemnat, Viorica Dancila, trebuie sa mearga in Parlament cu o noua echipa guvernamentala.

- "Un om politic, in ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin ceea ce nu s-a facut cunoscut, pentru ca in Romania, astazi, cu cat esti mai cunoscut, esti mai controversat. In ciuda faptului ca unii considera ca lipsa doamnei Dancila din prima linie in…

- Desemnarea premierului a dat startul discutiilor pentru formarea noului guvern. Potrivit unor surse, vor fi schimbari la vârful mai multor ministere. Primii pe lista neagra ar fi ministrii care si-au exprimat public sustinerea fata de fostul premier, Mihai Tudose. Ar putea fi…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- Cine va face parte din Guvernul Dancila Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au incalcat disciplina…

- Guvernul Dancila va avea aceeași structura, respectiv aceleași ministere și același numar de portofolii ca și Executivul Tudose, deținute, în cea mai mare parte, de aceiași titulari, dar vor exista și miniștri noi, în locul celor care au încalcat disciplina de partid. Pâna…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat pe 29 ianuarie sa fie dat votul de investitura pentru Guvernul condus de Viorica Dancila. "Vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara, comprimand cat ne permit Constitutia…

- S-a remarcat faptul ca, de la prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Mihai Fifor, care a inceput la ora 13 la Palatul Victoria, au lipsit cativa ministri, toti din randul formatiunii social-democrate. Si anume ministrul Transporturilor, Felix Stroe, cel al Fondurilor Europene, Marius…

- "Dati-mi voie sa incep aceasta sedinta de Guvern multumindu-va tuturor pentru faptul ca, in toata aceasta perioada, ati depus eforturi in ministerele pe care le coordonati pentru ca activitatea sa decurga in mod normal. Suntem intr-o sedinta de Guvern absolut normala, in care lucram in temeiul legii,…

- Astfel, potrivit Antena 3, in ședința de Guvern nu sunt Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene. Amintim ca Felix Stroe și-ar fi luat concediu. In ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, acesta a demisionat din funcția de vicepremier.…

- Guvernul Dancila. Dupa demisia lui MIhai Tudose, se vor operra mai multe modificari in Guvern, miniștrii care l-au susținut pe fostul premier urmand sa nu se mai regaseasca in noul Cabinet condus de Viorica Dancila, in cazul in care președintele va acceptat propunerea PSD-ALDE pentru șefia Executivului.…

- Premierul interimar Mihai Fifor conduce miercuri, de la ora 13.00, o ședinta de Guvern. De la ședința au lipsit insa trei miniștri: vicepremirul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor Felix Stroe și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene.- in curs de actualizare

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca este totul pregatit pentru a fi convocat Parlamentul in sesiune extraordinara, daca propunerea social-democratilor de numire a Vioricai Dancila in functia de premier va fi acceptata de presedintele Klaus Iohannis.…

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri…

- Singurul vicepremier buzoian din istoria post-decembrista, social-democratul Marcel Ciolacu, si-a incheiat mandatul brusc, luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD a decis retragerea sprijinului politic fata de premierul Mihai Tudose. Imediat dupa ce acesta din urma a anuntat ca pleaca…

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii…

- Viorica Dancila a fost nominalizata, marți, de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a votata de forul de conducere în unanimitate, cu o abtinere, cea a lui Robert Negoița. Surse din interior au declarat ca, inițial, au existat doua propuneri: Viorica…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- In lumea politica deja circula zvonul ca mai multi ministri isi vor anunta demisia, impreuna cu premierul Mihai Tudose.Este vorba despre vicepremierul Marcel Ciolacu, Marius Nica, de la Fonduri Europene, Felix Stroe Transporturi , Mircea Titus Dobre Turism si, posibil, Lucian Romascanu, de la Cultura,…

- Premierul Mihai Tudose și miniștrii Felix Stroe, Marius Nica și Marcel Ciolacu, s-au reunit la Ministerul Transporturilor, luni, cu doua ore inainte de Comitetul Executiv Național al PSD, pentru a semna contractul pentru proiectarea și execuția podului suspendat peste Dunare in zona Braila, cu reprezentanții…

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Scindarea se simte si in Guvern. O parte din ministrii sunt de partea premierului, altii nu. Potrivit…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES.…

- Ședința mare in PSD, luni, cand e programat Comitetul Executiv Național! Potrivit unor surse social-democrate, Niculae Badalau este dispus sa-l tradeze pe Dragnea in favoarea lui Mihai Tudose. In schimbul susținerii premierului, al doilea om din partid ar cere intrarea in Guvern a lui Marian Mina.…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a participat la sediul Organismului Intermediar Regional din Timisoara, la intalnirea de lucru organizata de conducerea Autoritatii de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) cu reprezentantii Organismelor Intermediare Regionale…

- Printr-o ordonanta de urgenta adoptata pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fara portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-si numi secretari de stat si consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a trimis in judecata doi funcționari din cadrul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, potrivit unui comunicat al instituției, pe care il publicam integral in randurile de mai jos.

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a doi functionari din cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul, in dosarul in care a fost implicat si ministrul Viorel Ilie. Potrivit DNA, procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Pop Felicia-Elena, directoare…

- Parlamentarii au votat vineri legea bugetului de stat pentru 2018. Au fost 255 de voturi ”pentru” si 95 de voturi ”impotriva”. Proiectul de buget trimis de Guvern este bazat pe o creștere economica de 5,5% din PIB, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial mediu net…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala prin Ordonanța de Urgența (OUG) daca Parlamentul nu transpune o directiva europeana pana in luna aprilie.

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a elaborat doua modele contractuale standardizate pentru contractele de lucrari (executie, respectiv proiectare si executie) aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, informeaza ministerul printr-un…

- Premierul Mihai Tudose discuta luni cu vicepremierul Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor Ionut Misa bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul Marcel Ciolacu la Europa FM.

- Social democratii il sarbatoresc atat pe vicepremierul Marcel Ciolacu, care iși organizeaza ziua de naștere, dar și pe Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a carui zi de naștere a fost ieri. La petrecere vor fi prezenti toți liderii PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si premierul Mihai…

- Romania a intrat din nou in zodia protestelor. Dupa miscarile masive de strada de duminica seara, protestatarii s-au mutat de aceasta data la Vila Lac 1, la petrecerea PSD.Citește și: Departamentul de Stat al SUA cere Parlamentului, OFICIAL, sa NU VOTEZE legile justiției Social democratii…

- Liderii PSD se pregatesc de un party cu ștaif, o petrecere la care se va aduna toata spuma partidului. Liderii PSD se intalnesc la Vila Lac, acolo unde il vor sarbatori pe vicepremierul Marcel Ciolacu, care iși organizeaza ziua de naștere, dar și pe Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a carui…

- Se anunta o noua remaniere de Guvern. Dupa debarcarea ministrilor cu probleme penale Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, se pare ca Mihai Tudose vrea sa faca din nou 'curatenie' in Executiv, iar relatia cu Liviu Dragnea nu ar fi una prea bun.Citeste si: O fosta vedeta ProTV, limbaj suburban la…

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, Eugen Teodorovici (PSD), ii acuza de dezinformare pe premierul Mihai Tudose si pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, dupa ce acestia au sustinut, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri, ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri…

- Premierul a discutat si miercurea trecuta, la Guvern, cu o delegație a medicilor de familie care au protestat in Piața Victoriei. In urma intalnirii, Mihai Tudose a declarat ca "din pacate" acestia au dreptate, iar sistemul, care este foarte greoi si foarte birocratizat, i-a transformat in contabili.…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, sa demita conducerea autoritatii de management responsabila de Programul Operational Competitivitate (POC), el aratand ca Romania risca sa piarda o suma mare de bani. „Am o intrebare catre domnul ministru…

- Viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministru al Mediului, și viceprim-ministrul Marcel Ciolacu au avut astazi o consultare, la Palatul Victoria, cu reprezentantii mai multor producatori și importatori de ambalaje și produse ambalate, pe tema soluțiilor de implementare a unui sistem funcțional…

- "Aceasta intalnire era stabilita dincolo de masurile anunțate ieri ( joi — n.r.). Am discutat despre principii aici, pentru ca noi nu am fost pregatiți cu lucruri foarte concrete și cu calcule facute azi-noapte. Am discutat despre necesitatea predictibilitații, am discutat despre ingrijorarea mediului…