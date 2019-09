Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta Comitetului Creditorilor ELCEN, in care s-a analizat posibilitatea intreruperii livrarii agentului termic catre RADET, intrucat Regia nu isi onoreaza obligatiile de plata, nu a fost luata nicio decizie, urmand ca administratorul judiciar sa convoace, in saptamanile urmatoare, o noua sedinta.…

- Administratorul judiciar ELCEN arata ca in ședința Comitetului Creditorilor nu a fost luata o decizie privind intreruperea agentului termic catre RADET, intrucat doi creditori au lipsit, iar cei prezenți au evitat un raspuns clar. Urmeaza a fi convocata o noua ședința in urmatoarele saptamani, potrivit…

- 'Elcen si Radet, amandoua, au intrat in insolventa in octombrie 2016. Statul, autoritatile centrale si cele locale nu si-au platit factura de la unii la altii, s-au adunat penalitati si au intrat in insolventa. Aceasta inseamna ca au venit administratorii judiciari, medicii, care sa rezolve problema…

- Primaria Capitalei asigura pe bucuresteni ca nu vor ramane fara apa calda Primaria Capitalei asigura bucurestenii ca procesul de furnizare a apei calde se desfasoara normal, fara a fi pus in pericol de actuala situatie juridica sau financiara a RADET si ELCEN. Aceste precizări vin după ce…

- Administratorul judiciar al Elcen, Sierra Quadrant, va convoca comitetul creditorilor pentru a decide daca producatorul de agent termic va opri livrarea de agent termic catre Radet incepand cu luna octombrie, se arata intr-un comunicat al Sierra Quadrant. "Ca urmare a refuzului Primariei Municipiului…

- Administratorul judiciar al Elcen, Sierra Quadrant, va convoca comitetul creditorilor pentru a decide daca producatorul de agent termic va opri livrarea de agent termic catre Radet incepand cu luna octombrie, se arata intr-un comunicat al Sierra Quadrant.Primaria Capitalei asigura bucureștenii…

- 'Ca urmare a refuzului Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) de a plati subventia catre RADET, creantele curente neincasate de Elcen au ajuns la 217,5 milioane lei, din care 110,3 milioane cu scadenta de 90 de zile depasita. In aceste conditii, va informam ca Sierra Quadrant va convoca Comitetul…

- Bucureștenii, fara apa calda din octombrie. ELCEN ar putea sista livrarea agentului termic catre RADET Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, va convoca comitetul creditorilor pentru a decide daca producatorul de agent termic va opri livrarea de agent termic catre RADET incepand cu luna…