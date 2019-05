Stiri pe aceeasi tema

- Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, va prezida luni, 20 mai 2019, cea de a 51-a reuniune a Consiliului Spațiului Economic European (SEE) ce se va desfașura la Bruxelles, Belgia. Consiliul SEE se reunește de doua ori pe an la nivel ministerial, cu obiectivul…

- Astazi, la Bruxelles, o echipa mixta a Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a avut o prima reuniune cu reprezentanții DG Regio și DG Employment, din cadrul Comisiei Europene pentru negocierea la nivel tehnic privind

- Miercuri, 8 mai, ora 18:00 (EET), președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, participa, la Sibiu, alaturi de președintele Romaniei, dl. Klaus Werner Iohannis, la o dezbatere despre viitorul Europei cu 300 de tineri din statele membre ale Uniunii Europene. Dezbaterea incheie lucrarile unui…

- In contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, in perioada de 7 - 8 mai 2019, va avea loc intalnirea informala a Punctelor Europa pentru cetateni. Evenimentul se va desfasura la Bucuresti, la Sala Media a Teatrului National (TNB). La reuniune vor participa…

- Consilierii locali pietreni au avut in dezbatere la sedinta de miercuri, 10 aprilie, documentele aferente modificarii acordului de parteneriat cu Consiliul Judetean (CJ) Neamt, referitor la proiectul “reabilitarea si modernizarea transportului ecologic” in municipiul Piatra Neamt. Potrivit referatului…

- Premierul Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au avut miercuri, 20 martie, o scurta intrevedere la Bruxelles. In urma discutiei dintre cei doi, Comisia Europeana apreciaza intensificarea eforturilor de implementare a recomandarilor MCV."Prim-vicepresedintele…

- Marti, in cadrul Adunarii Generale a euRobotics au fost aleși noi membri in organismul de conducere al organizației, iar Ana-Maria Stancu a caștigat unul dintre aceste mandate. Ana-Maria este CEO al firmei Bucharest Promo Robots - primul start-up din Romania adresat pieței de roboți umanoizi de servicii.…