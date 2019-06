Comisie de anchetă privind alegerile din 26 mai, în Parlament 259 de parlamentari au votat in favoarea infiintarii comisiei, 30 au votat "impotriva", iar 19 s-au abtinut, potrivit Agerpres.



Comisia speciala de ancheta privind investigarea eventualelor nereguli si fraude la alegerile europarlamentare din 26 mai va fi formata din 23 de membri si va putea audia orice persoana care poate avea cunostinta despre o fapta sau imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului.



Raportul Comisiei de ancheta va fi depus in termen de 90 de zile de la constituire. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

