- De asemenea, s-a decis eliminarea comisiilor de control SRI si SIE din procedura de verificare a declaratiilor pe proprie raspundere ale magistratilor privind colaborarea cu serviciile de informatii. Astfel, potrivit articolului 31 alin. (3) din legea 303/2004 privind statutul judecatorilor…

- Comisia Iordache se reuneste astazi, pentru a pune in acord cele trei legi ale justitiei cu observatiile formulate de CCR. Forul s-a reunit si saptamana trecuta, dar au fost doar dezbateri generale pe cele trei legi, nu s-a dat niciun vot.

- Comisia speciala privind justitia se reuneste, luni, la ora 10:00, pentru a pune in acord legile justitiei cu Deciziile CCR, dupa ce mai multe articole din corpul legilor au fost declarate necostitutionale.

- Fostul premier Victor Ponta a povestit cu lux de amanunte, intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, intreg episodul controversat al numirii procurorilor. Fostul lider PSD a marturisit ca a "cedat", la insistentele lui Liviu Dragnea, dar si ale Elenei Udrea, si a numit-o pe Kovesi in functia de procuror-sef…

- Peste 6.300 de sesizari privind activitatea si conduita procurorilor si judecatorilor au fost inregistrate, in 2017, la Inspectia Judiciara, un numar ''consistent'' vizand tergiversarea solutionarii dosarelor si redactarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti, potrivit Raportului…

- Lovitura pentru deputatul mitraliera. Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz negativ la comisia de munca din

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…

- PSD Buzau va trimite la congresul de la Bucuresti una dintre cele mai numeroase delegatii din tara, respectiv 140 de persoane. Potrivit presedintelui PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, ei vor merge la Congresul Extraordinar de sambata viitoare pentru „a sustine actualul Guvern, programul…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu s-a decis daca va candida la o functie de conducere la nivel central in PSD. ''Eu nu m-am decis. Astazi (vineri, n.r.) avem conferinta judeteana, vom avea o prima discutie cu colegii. Luni…

- Remus Borza spune ca președintele țarii ar fi ramas in procesul de numire al conducerii Inaltei Curți de Casație și Justiție in cazul in care Curtea Constituționala nu ar fi dat o decizie de neconstituționalitate in acest sens. Borza a explicat ca in cadrul comisiei Iordache se ajunsese la un compromis:…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti."In MCV se vorbeste despre…

- "Fara indoiala, in acest articol vom tine cont de decizia CCR. Decizia CCR a spus ca presedintele, asa cum stabilisem noi in proiectul de lege, este cel care, printr-un act de solemnitate, numeste presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Decizia Curtii spune foarte clar…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat partial neconstitutionala Legea 303/2004, una dintre cele trei legi ale Justitiei modificate de PSD. Practic, CCR a consfintit demersul prin care PSD i-a amputat masiv puterea presedintelui Klaus Iohannis in procedura de numire a procurorilor-sefi…

- Motivare incendiara in decizia CCR prin care s-au analizat obiectiile de neconstitutionalitate formulate la modificarile Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia motivata a fost publicata, marti 27 februarie 2018, si poate transa discutiile despre obligativitatea presedintelui…

- Procedura de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, se joaca pe mai multe paliere. În primul rând, este așteptat un raspuns al președintelui Klaus Iohannis, raspuns care este previzibil datorita declarațiilor sale publice de susținere

- Controversele legate de procedura de numire și revocare a procurorilor șefi capata noi valențe, prin publicarea motivarii deciziei judecatorilor Curții pe legea privind statutul procurorilor și judecatorilor. Ministrul Justiției devine principalul actor, in timp ce rolul președintelului este…

- "Cu privire la criticile de neconstitutionalitate privind art. I pct. 44 din lege, prin care se abroga art. 31 alin. (3) si (4) din Legea nr. 303/2004, Curtea constata ca acestea abroga dispozitiile legale referitoare la competenta Presedintelui Romaniei de a refuza o singura data numirea in functia…

- Curtea Constitutionala a motivat decizia de a declara partial neconstitutionale unele prevederi la modificarea Legii 303 din 2004, privind statutul magistratilor, precizand ca presedintele nu are vreo atributie expresa care sa justifice un drept de veto in numirea procurorilor.

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca PSD nu poate contesta…

- ONG-urile sorosiste vor incerca sa faca agitatii de strada disperate pentru a impiedica revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA. Se cere insistent presedintelui Romaniei Klaus Iohannis, de catre asemenea asociatii, sa nu admita cererea de revocare formulata de ministrul Justitiei. Dezastru insa…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, considera ca procurorul general are obligatia de a da explicatii de fiecare data cand in spatiul public apar acuzatii cu privire la abuzuri ale procurorilor. "Procurorul General are obligatia fata de fiecare cetatean al…

- Informațiile noastre sunt ca data a fost stabilita in 10 martie, iar locația, la Sala Palatului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana trecuta ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau…

- Presedintele PNL,Ludovic Orban,a declarat, luni, inainte de judecarea ultimului termen in dosarul in care este acuzat, ca asteapta ca instanta sa consfiinteasca faptul ca nu a sarvasit nicio infractiune, afirmand ca acuzatiile aduse recent procurorilor DNA, in spatiul public, sunt "ciorbe reincalzite".

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi considera ca orice diagnoza asupra bilantului efectuat de ministrul de Interne, Carmen Dan, ar conduce la ideea ca demisia din functie a acesteia reprezinta "singura solutie", precizand ca numirea unui profesionist la conducerea MAI "ar fi solutia optima". "Orice diagnoza…

- In aceasta ședința, consilierii județeni ai PNL au dorit sa inițieze un proiect de hotarare pentru schimbarea din funcție a lui Marian Oprișan. Președintele CJ Vrancea i-a acuzat pe doi parlamentari ai PNL, Catalin Toma și Ion Ștefan, ca au purtat negocieri cu Liviu Dragnea, in așa fel incat la Vrancea…

- Senatorul PSD Serban Nicolae spune intr-un interviu pentru EuroNews ca masura arestului preventiv in cazul unei persoane corupte este modalitatea procurorilor de a-si arata puterea, este razbunare, lupta politica si abuz.

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus niciodata problema…

- Presa de la Chișinau scrie ca Tudor Panțaru și-a dat demisia din funcția de președinte al Curții Constituționale, agenția Sputnik Moldova a reușit sa obțina o informație oficiala de la aceasta instituție.

- Primaria Sectorului 1 va coopta in echipa sa primul administrator public ("city manager") din istoria instituției. In ședința Consiliului local din 31 ianuarie, a fost aprobata hotararea privind numirea și eliberarea din funcție a administratorului public de catre Primarul Sectorului 1, pe baza unor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca numirea unui director SIE este de mult pe agenda Parlamentului, mentionând ca nu a discutat acest subiect cu seful statului si ca în aceasta sesiune parlamentara trebuie sa înceapa

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. El a spus ca au fost admise obiectii care vizau mai ales raspunderea magistratilor.…

- Victor Micu a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul ședinței de astazi a CSM. El a fost singurul candidat care a participat în concurs pentru aceasta funcție și a fost votat în unanimitate de ceilalți 11 membri ai CSM, scrie…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia, presedinte OFSD Dambovita, saluta decizia privind numirea europarlamentarului Viorica Dancila in functia de premier al Romaniei. Social-democrata Claudia Gilia a tinut sa sublinieze faptul ca noul premier, Viorica Dancila este un om echilibrat, deschis la dialog.…

- Eugen Teodorovici este propunerea PSD Tulcea pentru functia de ministru al Finantelor Publice sau pentru un portofoliu la Ministerul Fondurilor Europene. Decizia finala va fi luata de CEx PSD, scrie Romania TV.Presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, a declarat, vineri, ca l a propus pe fostul ministru…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a reinstalat, joi, ca presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) pe Gigi Dragomir, care fusese demis din functie de fostul prim-ministru Mihai Tudose la doar doua luni de la preluarea conducerii institutiei.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut primele declarații cu privire la propunerea Vioricai Dancila in funcția de premier. ”Nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu știm ce gandește și ce dorește sa faca din aceasta funcție. Cu domnul Tudose și Grideanu a fost altceva, eram colegi și ii cunoșteam. Nu…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, în situatia în care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier. El a declarat, marti seara, la postul de televiziune…

- „Curtea Constituționala, în calitatea sa de garant al Constituției, a oferit, astazi, o soluție pentru blocajul instituțional generat de președintele Igor Dodon, care a decis în mod repetat sa ignoreze normele Legii Supreme. În calitate de președinte interimar, voi semna…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, sustine ca propunerile de modificare a codurilor penale nu vor fi adoptate, deoarece ar putea bloca anchetele penale, subliniind ca "timorarea" procurorilor sau judecatorilor prin astfel de masuri nu aduce nimic bun.

- Procurorul Ivan Filimon, cel care l-a bagat în izolator pe Andrei Braguța, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luata de catre Colegiul de Disciplina și Etica al procurorilor acum câteva minute, transmite tv8.md Filimon a refuzat sa comenteze și sa ofere orice interviu…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303 2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, informeaza Agerpres.ro Au fost inregistrate 80 de voturi pentru. ...

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei a modificat, ieri, la propunerea PSD-ALDE, un articol din legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor astfel incat Presedintele Romaniei poate refuza motivat, o singura data, numirea procurorilor de rang inalt, anume Procurorul…