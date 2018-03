Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea contributiilor afecteaza, de peste ani, pensia generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea. "În…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) atrage atenția ca, în cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a României, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului

- In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana (CE) a criticat reducerea contributiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizand ca aceasta masura va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anuntat luni Asociatia pentru Pensiile…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania trage un semnal de alarma, dupa reducerea contributiilor. Reprezentantii asociatiei sustin ca masura afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata…

- In cel mai recent raport de tara, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private” si ca „este de natura sa afecteze sistemul de pensii…

- "In ceea ce priveste rolul social, fondurile de pensii sustin milioane de romani in demersul lor de a-si asigura un trai decent la batranete, prin completarea pensiei publice si diversificarea surselor de venit la pensie, ceea ce contribuie la degrevarea bugetului asigurarilor sociale de presiunea…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției la pensiile private din Pilonului II, in cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei. Oficialii europeni spun despre economia țarii noastre ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța…

- "Urmare a stirilor aparute in presa referitoare la proiectul “Magistrala 6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (1 Mai – Otopeni)”, facem urmatoarele precizari: Valoarea proiectului este de aproximativ 1,3 miliarde euro (TVA inclus). In acest moment, finantarea…

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. "Comisia Europeană face trei propuneri. Prima este crearea unei agenţii europene a muncii.…

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, intr-o intalnire cu presa.

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, intr-o intalnire cu presa. "Comisia Europeana face trei propuneri. Prima este crearea…

- Inna a refuzat cetațenia mexicana. Artista noastra este la mare cautare in Mexic și petrece mult timp acolo, insa a spus „pas” cand i s-a oferit posibilitatea de a deveni cetațean al acelei țari. Inna a susținut aproape 800 de concerte in intreaga lume, pe scene din Japonia, Mexic, Chile, Statele Unite…

- Denisa Nechifor se muta din Romania. Aproape 9 ani, fosta iubita a lui Adrian Cristea a crescut-o singura pe Rania, fiica ei și a fostului fotbalist, și a facut tot posibilul sa nu-i lipseasca nimic, insa acum considera ca fetița ar beneficia de o educație mai buna peste hotare. De aceea, va emigra.…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Potrivit Executivului comunitar, au fost inregistrate progrese limitate cu privire la respectarea obligatiilor fiscale si colectarea impozitelor, educatie, tratamentul ambulatoriu, administratia publica si prioritizarea investitiilor publice. Nu au fost inregistrate progrese in ceea ce priveste salariul…

- Intalnire Kovesi - Toader: Sefa DNA, la Ministerul Justitiei, pentru discutii privind MCV Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, pentru pregatirea evaluarii din cadrul MCV pe care o va face o delegatie de specialisti. La discutii participa mai…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Liderul liberal Ludovic Orban este de parere ca Liviu Dragnea și ceilalți lideri din coaliția de guvernare "se fac ca nu ințeleg" avertismentele serioase venite din partea Comsiei Europene. Dragnea este "miel bland" in fața UE, a declarat Ludovic Orban la Realitatea TV. Ludovic Orban, președintele PNL,…

- "Primul lucru pe care vreau sa-l remarc - si nu stiu daca l-au inteles colegii din majoritate - este ca Europa este cu ochii pe noi si chiar daca o perioada de timp nu a existat atata atentie privitor la involutiile din Romania, din cauza faptului ca a existat un parcurs mai degraba pozitiv, de o…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut declarații, joi, la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Liderul PSD a precizat ca, din partea sa, nu a existat, „in mod realist”, nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut atat de multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei, iar de la aderarea Romaniei in Uniunea Europeana, in ultimii 11 ani,…

- In contextul dezbaterilor continue privind Pilonul II de pensii private, inițiate in urma cu aproape un an, APAPR (Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania) dorește sa reitereze cateva informații-cheie: Pilonul II de pensii a fost inființat in urma cu 10 ani și pana in prezent a funcționat…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde il asteapta o zi plina de intalniri pe tema justitiei. Primele discutii au fost cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza intrevederi cu presedintele si premierul, dar si cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu ministrul Justitiei,…

- Filmul "Jupiter holdja" ("Jupiter's Moon"), nominalizat pentru marele premiu la Cannes in 2017, regizat de Mundruczo Kornel, va fi prezentat, in avanpremiera in Romania, in deschiderea editiei a VIII-a a Zilelor Filmului Maghiar la Targu Mures, care va avea loc in perioada 28 februarie - 4 martie.…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Romania va cere Comisiei Europene prelungirea din 2021 pana in 2024 a termenului pana la care termocentralele pe carbune se pot conforma noilor cerinte europene de mediu, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan. Citeste si: Guvernul atrage CRITICI DURE: 'Dupa…

- Citeste si: S-a reinstaurat calmul pe bursa: BVB deschide pe verde si pare hotarata sa recupereze dupa scaderea de saptamana trecuta Grafic: Evolutia celor mai performante actiuni de la BVB in 2017 cu tot cu dividende ♦ Pe 25 februarie 2009 bursa romaneasca era „la pamant“ la inceputul crizei financiare ♦ O…

- Duminica, pe aleile parcului Alexandru Ioan Cuza (fost IOR), a avut loc al treilea antrenament oficial al celor care s-au inscris la semimaratonul "Run for Life 2018". Pana in prezent, la concurs s-au inscris aproximativ 300 de partipanti, iar cei care doresc sa se alature semimaratonului mai au la…

- Romania si-a manifestat interesul de a se conecta la asa-numitul Coridor Sudic de Gaze (SGC), din Rusia spre Europa, a anuntat joi Maros Sefcovic, vicepresedintele Comisiei Europene si comisar european pentru Uniunea Energiei, relateaza site-ul agentiei de stiri Trend.

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Simona Halep (2 WTA) a sustinut marti o conferinta de presa la Doha, declarandu-se entuziasmata si in acelasi timp emotionata ca va imbraca un echipament Nike timp de patru ani, incepand cu turneul de categorie Premier 5. Intelegerea dintre Simona Halep si Nike este deja oficiala, constanteanca…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care Parlamentul European va organiza miercuri, in plen, o dezbatere in legatura cu statul de drept in Romania. Desi intalnirea era programata…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. ‘Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- „E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania”, a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- E foarte greu de facut un rezumat al studiilor si specializarilor pe care Maria Bostenaru Dan le-a obtinut, in ultimul deceniu, la universitati de top din Europa. M-am uitat cu atentie pe profilul ei de Linkedin si am incercat sa fac un rezumat al studiilor si specializarilor, dar nu am reusit. Daca…

- Ministerul Transporturilor din Romania a aprobat si transmis la Comisia Europeana, in data de 24 decembrie 2017, cererea de finantare pentru proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni din București.

- Sute de persoane marsaluiesc, la aceasta ora, pe strazile din centrul Capitalei, in semn de protest fata de modificarile aduse legile justitiei. Cele aproximativ 200 de persoane participante la protest au plecat sambata in mars din Piata Victoriei spre Parlament, in semn de protest fata de modificarile…