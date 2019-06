Comisia de la Venetia a Consiliului Europei apreciaza ca in mod evident nu au fost intrunite in 7 sau 8 iunie conditiile pentru dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova de catre Curtea Constitutionala, a comunicat vineri Consiliul. Comisia considera ca, in legatura cu recenta criza politica de la Chisinau, Curtea nu si-a respectat propriile proceduri si principiul egalitatii partilor. Organul consultativ al Consiliului Europei in materie constitutionala reaminteste ca unul din rolurile principale al Curtii Constitutionale este de a pastra echidistanta fata de puterile din stat si de a actiona…