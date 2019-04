Comisarul european Vestager este în favoarea semnăturilor digitale pentru înscrierea candidaților în cursa electorală Margrethe Vestager, comisarul european pentru Concurenta, i-a îndemnat pe români sa voteze și a susținut ca este nevoie de modificari la legislația electorala, dar a evitat sa spuna daca este nevoie de o legislație unitara la nivelul Uniunii Europene (UE), potrivit Mediafax. &"Și în țara mea (Danemarca – n.red.) a durat foarte mult timp, ca sa modificam legislația electorala. Mai sunt vreo 50 de zile pâna la alegerile europene. De aceea, trebuie sa va dați seama daca pe listele acelea sunt persoane cu care rezonați în vreun fel. Poate exista oameni diferiți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana are ingrijorari ca ancheta parlamentara cu privire la activitatea Consiliului Concurentei ar putea afecta independenta institutiei, principiu fundamental al unei noi directive in domeniu, a declarat, joi, la Bucuresti, comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, prezenta…

- Comisarul european pentru politici climatice si energie, Miguel Arias Canete, va efectua o vizita la Bucuresti pe 1 si 2 aprilie 2019, a anuntat, vineri, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, potrivit agerpres.ro.Luni, inaltul oficial european participa la reuniunea "Initiativa de Cooperare…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a anunțat, joi, pe Facebook, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat organizarea unui referendum pe data de 26 mai, ca formațiunea politica pe care o conduce este de acord cu acest scrutin, dar adauga ca acest demers este doar o incercare a șefului statului…

- Premierul Viorica Dancila i-a promis prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Guvernul nu va adopta in sedinta de vineri o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Potrivit unor surse citate de Mediafax, premierul a avut o videoconferința cu Timmermans și a mai…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Vytenis Andriukaitis, se va afla in vizita oficiala la Bucuresti in 26 - 27 martie, a informat luni Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește și: Surpriza de proporții pe lista PSD pentru…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, va participa, joi si vineri, la Bucuresti, la cel de-al 8-lea Summit european al regiunilor si oraselor. Potrivit Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, inaltul oficial european va sustine unul dintre discursurile principale din cadrul…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a declarat, vineri, la Bucuresti, ca recomandarile din raportul MCV sunt fezabile, bine gandite si merg in directia asigurarii independentei sistemului judiciar.„Comisia a venit cu niste recomandari in raportul MCV dupa o analiza foarte detaliata…

- Comisarul european pentru Migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat, joi, ca spatiul Schengen reprezinta ''cea mai mare realizare'' a tuturor timpurilor, context in care a pledat pentru intarirea acestuia. El participa la Bucuresti la reuniunea…