- Comisarul european pentru Cerecetare, Știința și Inovare, Carlos Moedas, i-a indemnat, miercuri, la București, pe cercetatori sa se implice mai mult in politica și sa fie mai vizibili in ochii oamenilor, daca vor sa obțina finanțari mai mari, scrie Mediafax.„Am petrecut cinci ani, incercand…

- Comisarul pentru Concurența al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, a anunțat amendarea gigantului GOOGLE cu 1,49 miliarde euro pentru practici anticoncurențiale. Ancheta Comisiei a vizat activitate pe zece ani, p

- In perioada 14-15 martie, la Bucuresti, comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu va intra in dialog cu liderii regiunilor din Europa, in cadrul celui de-al 8-lea Summit european al regiunilor si oraselor. Inaltul oficial european va sustine unul din discursurile principale din cadrul…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, va participa, joi si vineri, la Bucuresti, la cel de-al 8-lea Summit european al regiunilor si oraselor. Potrivit Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, inaltul oficial european va sustine unul dintre discursurile principale din cadrul…

- Brexit-ul si reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre Brexit-ul si reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre - au fost temele care au dominat prima dezbatere organizata la Bucuresti, de Senat si Camera Deputatilor, în cadrul presedintiei românesti…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, luni, ca nu stie care este situatia bugetara a Romaniei si ca ea a facut tot ceea ce a putut pentru ca tara noastra sa nu piarda fonduri europene. Declarația Corinei Crețu vine in contextul in care Romania nu are bugetu adoptat…

- Luni, 21 ianuarie, comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu va participa la reuniunea membrilor Conferinței comisiilor parlamentare de afaceri europene din parlamentele naționale din UE (COSAC), organizata la București in cadrul Președinției romane a Consiliului UE. La reuniune vor…

- Comisarul european Corina Cretu a atacat-o pe Rovana Plumb, intr-o postare pe Facebook, in urma conferintei de presa in care s-au prezentat datele privind rata absorbtiei fondurilor europene, si in care s-a aratat ca Romania a atins un grad de absorbtie apropiat de media UE. Oficialul european spune…