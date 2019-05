Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a controlat, de la inceputul lunii aprilie, 678 de operatori economici care comercializeaza legume si fructe proaspete in lanturi de magazine de tip hipermarket si supermarket, depozite si piete en-gros, constatand abateri de la prevederile legale…

