Stiri pe aceeasi tema

- James Glessing (63 de ani), un om de afaceri britanic, a decis sa se separe de soția sa, Jane Lazell, alaturi de care a trait 37 de ani și impreuna cu care a crescut doi copii. Barbatul s-a desparțit de femeie in 2015, dupa ce a acuzat-o ca l-a inșelat in urma cu 30 de ani. Ca sa-și dovedeasca nevinovația,…

- Viorica Dancila a criticat parlamentarii Opoziției, dupa ce legea pensiilor a fost respinsa de Senat. Premierul le-a dat asigurari pensionarilor ca punctul de pensie va fi majorat de la 1 septembrie, spunand ca actul normativ va fi adoptat de Camera Deputaților. Președintele interimar al PSD, Viorica…

- Tudor Buda, un tanar in varsta de 32 de ani, plecat in urma cu trei ani din țara in Franța, a murit intr-un teribil accident petrecut, pe 10 iunie, in Italia. Tudor Buda și soția lui, Raluca, mergeau pe un scuter intre localitațile Ospedaletti si Bordighera din provincia italiana Imperia, cand s-a petrecut…

- Peste o suta de persoane au donat sange, marți, pana la orele pranzului, pentru Mihai Constantinescu, la Spitalul Floreasca. Printre cei care au venit sa doneze s-a numarat și artistul Petre Geambașu, impreuna cu soția sa. Medicii nu le-au recoltat, insa, sange, din cauza varstei. Petre Geambașu și…

- Informatiile fost dezvaluite de deputatul USR Bogdan Rodeanu, iar verificarile ulterioare facute de „Adevarul“ au confirmat ca minimum 10 sotii de primari, viceprimari si consilieri locali de la PSD, ALDE si UNPR au fost presedinti sau loctiitori la diverse sectii de votare, la alegerile din 26 mai…

- Olguta Dana Totolici, sotia presedintelui USR Dan Barna, este Head of Reward & Respect Labour Litigation Department in cadrul companiei OMV Petrom, arata declaratia de avere publicata de Dan Barna si profilul de LinkedIn al Olgutei Totolici. Tot in cadrul OMV Petrom, cea mai valoroasa companie din Romania,…

- Ozzy Osbourne a avut un an greu, suferind o accidentare care l-a facut sa-și amane turneul programat pentru 2019. Soția solistului trupei Black Sabbath a marturisit ca rockerul a apelat la ajutorul unui psiholog pentru a trece peste aceasta perioada. ''A inceput cu gripa, care a evoluat in bronsita…

- Firma soției fostului procuror șef de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, Viorel Gavra, a fost ciuruita de gloanțe, susține Romania TV. Mariana Gal, administratorul firmei, se teme acum pentru viața sa și a familiei și banuiește ca in spatele atacului ar fi oamenii procurorului Ciprian Man,…