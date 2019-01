Stiri pe aceeasi tema

- Coloana sonora a musicalului „The Greatest Showman” a doborat recordul detinut de Adele in topul britanic al albumelor, ocupand primul loc timp de 24 de saptamani neconsecutive, scrie news.ro.Albumul „21” al lui Adele a stat 23 de saptamani pe primul loc in clasament, in perioada februarie…

- Liderul trupei a anunțat știrea in timpul unui interviu despre includerea trupei la Rock and Roll Hall of Fame. Robert Smith a spus ca trupa care va veni și in Romania anul viitor, va lansa in 2019 cel de-al 13-lea album. Smith a aparut la emisiunea radio din New York, SiriusXM, pentru a discuta despre...…

- Ambitiile personale si micile stratageme - manipulari, droguri si amante - folosite de artista japoneza Yoko Ono, dispusa sa faca absolut totul pentru a castiga favorurile celebrului muzician britanic John Lennon, chitaristul trupei The Beatles, sunt prezentate intr-o noua carte, "Being John Lennon:…

- Coloana sonora a uneia dintre cele mai asteptate productii cinematografice Walt Disney, „The Nutcracker and the Four Realms”, este deja disponibila pe toate platformele digitale. James Newton Howard, cunoscutul compozitor, a avut un rol decisiv in crearea soundtrack-ului „The Nutcracker and the Four…

- Compozitorul francez Francis Lai, premiat cu Oscar pentru coloana sonora a filmului "Love Story", a murit miercuri, la varsta de 86 de ani, a anuntat primarul orasului Nisa, Christian Estrosi, potrivit Variety.

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) conduce in clasamentul banilor caștigați in 2018. Șase jucatoare au depașit bariera de 5 milioane de dolari. Sumele puse la bataie in tenis sunt mai mari ca niciodata. Dovada este și numarul de jucatoare care trec de 5 milioane de dolari caștigați. Precedentul record…

- Coloana sonora „A Star Is Born”, inregistrata de Lady Gaga si Bradley Cooper, s-a clasat pe primul loc in topul britanic al albumelor, iar cantareata americana si actorul conduc si in clasamentul single-urilor, cu „Shallow”, informeaza news.ro.Este pentru a treia oara cand interpreta reuseste…

- Pentru prima data in istorie, fanii trupei Queen vor putea asculta interpretarile live din cadrul show-ului incredibil pe care l-au oferit in iulie 1985, la Live Aid, cat si inregistrari rare din studio, pe care artistii le ofera in premiera publicului. Toate aceste momente muzicale de colectie vor…