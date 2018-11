Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu spunea, inainte de CEX-ul PSD de luni, ca va cere excluderea din partid a Gabrielei Firea! Insa, in urma ședinței, adversarii primarului general au obținut doar debarcarea de pe funcțiile deținute de actualul edil in PSD.Intr-o intervenție telefonica avuta la Romania TV,…

- Codrin Ștefanescu a fost promovat pe funcția pentru care a facut scandal la Congresul PSD din primavara lui 2017 și l-a atacat violent pe Liviu Dragnea! Dupa mazilirea lui Marian Neacșu, Ștefanescu e noul secretar general al partidului, dar cu mandat interimar. Locul sau a fost luat de omul care…

- Mihai Fifor a fost validat de Comitetul Executiv National al PSD in functia de presedinte interimar al Consiliului National al PSD, Codrin Stefanescu a devenit secretar general interimar al partidului, iar Biroul Politic al Organizatiei PSD Ilfov a fost dizolvat, a anuntat luni presedintele PSD, Liviu…

- Comitetul Executiv National a decis, luni, ca in functia de secretar general al partidului sa fie numit Codrin Stefanescu, actual secretar general adjunct, au declarat pentru MEDIAFAX surse social-democrate.

- „Nu s-a discutat niciodata in partid asa ceva, nu exista o astfel de idee, fiind o aberatie. Pe scurt - interviul doamnei Gabriela Firea nu merita niciun comentariu”, a declarat duminica secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, pentru Mediafax. Primarul general, Gabriela Firea,…

- Surse din conducerea PSD au precizat ca Rovana Plumb devine președinte PSD Dambovița, iar funcția de vicepreședinte la nivel national va fi preluata de Șerban Valeca, ambele funcții fiind ocupate pana acum de Adrian Tutuianu. Atribuțiile de secretar general al PSD sunt preluate de Codrin Stefanescu…

- Potrivit acestuia, nominalizarea lui Toni Grebla reprezinta o recunoastere pentru cariera lui si totodata o reparatie pentru 'mizeriile suferite' de acesta 'din partea unui sistem odios'. 'Toni Grebla este o nominalizare exceptionala pentru functia de secretar general al Guvenului. Este o…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate „lucrurile cum nu se asteapta nimeni”. Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD. „Ca…