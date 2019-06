Stiri pe aceeasi tema

- Candidaturile pentru functiile de conducere din PSD Foto: Arhiva. Termenul de depunere a candidaturilor pentru functiile de presedinte, presedinte executiv si secretar general al PSD a expirat. Pentru functia de presedinte candideaza Viorica Dancila, Serban Nicolae, Ecaterina Andronescu,…

- In PSD a expirat, la ora 12.00, termenul pentru depunerea candidaturilor pentru Congres. ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta lista completa a candidaturilor depuse: Președinte: Viorica Dancila, Șerban Nicolae, Ecaterina Andronescu, Liviu Pleșoianu, Ilie Rotaru, Catalin Stoichița Președinte executiv: Daniel…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor a anuntat, miercuri, ca intra in cursa interna din partid pentru functia de secretar general. In total, sunt sapte social-democrati care vizeaza functia de secretar general. Anuntul lui Mihai Fifor a fost facut pe Facebook, in ziua in care se incheie…

- Miercuri la ora 12.00 a expirat termenul pana la care candidatii de la Congresul PSD isi puteau depune candidaturile. Pentru functia de presedinte al PSD si-au depus candidatura premierul Viorica Dancila, Șerban Nicolae, Ecaterina Andronescu, Liviu Pleșoianu, Ilie Rotaru si Catalin Stoichița,…

- Mihai Fifor, purtator de cuvant PSD, a anunțat miercuri ca va candida, la congresul de sambata, pentru funcția de secretar general, iar in cazul in care va obține acest post va renunța la președinția Consiliului Național al partidului, noteaza Mediafax. Intrebat daca va candida pentru vreo…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti seara, de PSD Brasov, Conferinta Extraordinara a votat in unanimitate sustinerea presedintelui Organizatiei Judetene PSD Brasov, Marius Dunca, pentru functia de secretar general al PSD.Marius Dunca si-a afirmat dorinta de a contribui la constructia…

- Funcția de secretar general al PSD a fost intens disputata în interiorul partidului la ultima întâlnire a social-democrațiilor de la mare. Viorica Dancila i-a anunțat pe pesediști ca îl susține pentru aceasta funcție pe Marius Dunca. Anunțul a creat nemulțumiri în rândul…

- Stefanescu a fost demis din functia de secretar general pe 28 mai, la o zi dupa incarcerarea lui Dragnea. Acum, pentru functia de secretar general PSD si-au mai anuntat candidatura liderul PSD Constanta Felix Stroe si fostul consilier local la Primaria sectorului 5, Catalin Stochita. "Astazi, 25 iunie…