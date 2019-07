Coalitia condusa de Arabia Saudita care lupta in Yemen a afirmat ca a dejucat luni un atac cu un vas capcana al rebelilor houthi sprijiniti de Iran contra unei nave comerciale in Marea Rosie, relateaza AFP.



"Fortele navale ale coalitiei au putut contracara un atac al militiilor houthi, cu ajutorul unui vas capcana si fara echipaj, vizand o nava comerciala in sudul Marii Rosii", a declarat un purtator de cuvant al coalitiei, citat de agentia oficiala de presa saudita. "Fortele coalitiei au reperat vasul (...), apoi l-au interceptat si l-au distrus", a adaugat el.



Rebelii…