- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, vineri, ca firma italiana Itinera a semnat contractul pentru constructia pasajului Oltenita, aflat la intersectia Centurii Capitalei cu Soseaua Oltenitei (DN4), contract evaluat la 169,5 milioane lei (36 milioane euro),…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Itinera SPA au semnat contractul pentru constructia pasajului Oltenita, in valoare de 169,5 milioane de euro, fara TVA, potrivit unui comunicat al CNAIR, remis, vineri, AGERPRES. Documentul se refera la proiectarea si executiea…

- Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitație construcția a inca trei loturi din viitoarea autostrada de centura a Capitalei. Acestea sunt situate in nordul orașului, au o lungime totala de 45 de kilometri și vor costa aproximativ 500 de milioane de euro.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, miercuri, ca a scos la licitatie contractul pentru reabilitarea DN 76, Varfurile – Stei, evaluat la aproape 76 milioane lei (16,1 milioane euro), fara TVA. DN76 are o lungime de aproape 185 km si leaga Deva de Oradea,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat pe 11 martie 2019 proiectul tehnic pentru construirea lotului Rasnov – Cristian/Brasov. Urmeaza obtinerea autorizatiei de construire si exproprierea restului de 50% din terenuile necesare finalizarii lucrarilor, conform informatiilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie de 19,64 milioane lei (4,13 milioane euro), fara TVA, pentru reabilitarea unui sector din Drumul National 66 (DN66), proiect finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM, potrivit unui anunt…

- Asociatia Pro Infrastructura a gasit in activitatea Companiei Nationale deru Administrare a Infrastructurii Rutiere o noua „minune”. Una legata de celebra portiune cu tuneluri din autostrada Lugoj – Deva, pe lotul 2. Mai precis, sumele alocate pentru realizarea de foraje in zona, alocate in cadrul…