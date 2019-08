Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Audiovizualului a adoptat, marti, un proiect de decizie privind regulile de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, documentul fiind supus dezbaterii publice pana pe 1 septembrie. Potrivit proiectului, "in timpul campaniei electorale, programele politice…

- Klaus Iohannis, in Piata Universitatii. PNL a lansat campania de strangere de semnaturi pentru alegerile prezidentiale Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata, in Piata Universitatii la campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii sale la alegerile prezidentiale. Campania a…

- USR Satu Mare a demarat, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la presedintie, a anuntat presedintele organizatiei municipale, Radu Panait, intr-o conferinta de presa. "Astazi am inceput campania de semnaturi pentru alegerile prezidentiale a lui…

- Conducerile USR și PLUS au agreat, marți, 6 august, ultimele modificari la protocolul de alianța politica, in urma deciziilor luate de Comitetul Politic al USR și de Consiliul Național al PLUS. In cateva zile va fi semnat actul prin care ia naștere formal „Alianța USR PLUS”. Responsabilul de comunicare…

- Ludovic Orban a anunțat luni ca in cadrul Biroului Executiv al partidului a fost luata decizia convocarii Consiliul National al Partidului National Liberal in 8 august, la ora 16.00. Pe ordinea de zi a consiliului se afla mai multe puncte, printre care prezentarea raporturilor grupurilor parlamentare…

- AEP a lansat site-ul pe care romanii din diaspora se pot preinregistra pentru a vota la prezidențiale. Autoritatea Electorala Permanenta a sansat marti site-ul votstrainatate.ro, o platforma online pe care cetatenii romani din diaspora care vor sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an se pot…

- Ambasada Statelor Unite la București a lansat o procedura competitiva deschisa ONG-urilor romanești, prin care acestea vor concura pentru o finanțare in suma de maxim 25.000 dolari cu care sa organizeze un program de educație civica și de promovare a "votului informat" la alegerile prezidențiale…

- Liderul PLUS, fostul premier Dacian Ciolos, a anuntat ca va face o noua plangere la Consiliul National al Audiovizualului privind emisiunea "Viata Satului" de la TVR, in care a fost prezent pentru a doua oara presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Liviu Dragnea, in calitate de presedinte PSD,…