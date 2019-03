Stiri pe aceeasi tema

- Radu, fiul de 25 de ani al antrenorului Marcel Tenter, operat la Clinica de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, unde a ajuns de urgenta duminica seara, dupa un accident rutier, este conectat inca la aparate. Informatiile anterioare anuntau ca tanarul ar fi decedat.

- Radu, fiul de 25 de ani al antrenorului Marcel Tenter, operat la Clinica de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, unde a ajuns de urgenta duminica seara, dupa un accident rutier, este conectat inca la aparate....

- Carlos Bossio (45 de ani), portarul care a strans 11 selecții in echipa naționala a Argentinei, trece prin momente cumplite. Sotia fostului fotbalist a decedat, dupa ce a suferit un atac cerebral, iar copilul lor se zbate intre viata si moarte.

- Un accident grav s-a petrecut in Capitala, sambata dimineața. O tanara se zbate intre viața și moarte, dupa ce un șofer beat a lovit mașina in care se afla fata și a fugit de la locul accidentului. Soferul a fost ridicat de politisti dintr-un taxi, pe care il luase dupa ce si-a abandonat masina. Acum…

- Un barbat de 45 de ani, din Slovenia, a ajuns marți in stare critica la un spital din Craiova, dupa ce ar fi fost batut de mai mulți tineri, intr-un bar din comuna Draguțești. Acesta venise in Gorj sa cunoasca familia iubitei sale. In total, cinci persoane s-ar fi agresat reciproc și toate au avut ……

- Fostul primar al Galatiului, Dumitru Nicolae, se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital. Edilul, in varsta de 79 de ani, a fost internat in stare critica la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati. Dumitru Nicolae a fost primar al Galatiului, timp de trei mandate, intre anii 2000 si 2012. Fostul…

- Un bebeluș de trei luni se lupta pentru viața sa in Spitalul Materno Infantil din San Salvador de Jujuy. Tatal ei, un adolescenta in varsta de 16 ani, a batut-o in mod salbatic pentru a nu mai plange. Fetița a fost internata la terapie intensiva cu un traumatism grav la cap și cu rani multiple pe intreg…

- Trei tineri, care se intorceau de la o discoteca, nu au mai ajuns acasa. Din cauze necunoscute masina pe care o conducea un tanar in varsta de 28 de ani a izbit un cap de pod, a zburat cateva zeci de metri si a ajuns in curtea unui localinic.Acesta spune ca doar ce iesise sa aduca niste lemne cand a…