Clasamentul vanzarilor realizate de companiile farmaceutice in Romania. In T1/2019, Abbvie pierde pozitia de lider al pietei

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Simona Halep se mentine pe locul 3, cu 5.682 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare japoneza Naomi Osaka, care are 6.151 de puncte.Dintre romance, Mihaela Buzarnescu a coborat doua pozitii si este pe 31, cu 1.525 de puncte, conform News.ro.…

- „Reporteri fara frontiere" a dat publicitatii clasamentul libertatii presei in lume pe 2019. Romania a coborat trei locuri, pana pe pozitia 47. Germania stagneaza, chiar daca a avansat doua locuri, pe pozitia 13.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Braila, ca se asteapta ca Romania sa isi pastreze pozitia de lider in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de porumb, lucru care ar putea fi posibil prin refacerea sistemului de irigatii. "Ma astept ca Romania sa isi…

- Fostul presedinte Traian Basescu anunta un dezastru in alegerile europarlamentare pentru PSD . Acesta sustine ca PNL si PMP vor avea un procent mai mare decat partidul lui Liviu Dragnea care astfel va pierde si majoritatea pe care o detine in prezent in Parlament alaturi de ALDE. „Alegerile europarlamentare…

- Grupul Coca-Cola HBC continua promovarea romanilor in pozitii de top management, prin numirea lui Dan Timotin in pozitia de General Manager al operatiunilor companiei Pivara Skopje, un joint-venture intre Coca-Cola HBC & Heineken din Fosta...

- Tenismanul elvetian Roger Federer, care sambata a castigat titlul cu numarul 100 din palmares, la Dubai, a urcat trei locuri si se afla pe pozitia a patra in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni. Lider este in continuare sarbul Novak Djokovic, urmat de spaniolul…

- Compania mama a celui mai mare producator de medicamente generice din România a vândut 54,9 milioane unitați, urmata de Zentiva cu vânzari de 39 milioane unitați și Servier (inclusiv Egis) cu 36,6 milioane unitați, potrivit Pharma & Hospital Report, realizat de Cegedim.…

- Rezultatele unui studiu de referința in analiza pieței farmaceutice din Romania, realizat incepand cu anul 1996, arata ca romanii au consumat, medicamente de peste 16 miliarde de lei. Zilele acestea au fost date publicitații rezultatele studiului Pharma & Hospital Report, care realizeaza inca din…