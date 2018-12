Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe autostrada A 2 Bucuresti - Constanta, pe tronsonul kilometric 12 - 20, este ingreunata din cauza ''ploii inghetate'', a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. "Nu sunt...

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, sambata, pe DN 1D, tronsonul Albești Paleologu – Salciile, unde ninge și intervin utilajele de deszapezire. In zona s-au format coloane de mașini informeazzp mediafax. Din cauza ninsorii, circulația rutiera se desfașoara cu dificultate pe DN…

- Primul week-end la schi in Poiana Brașov a fost un succes. Prin turnichete au fost sambata 8.900 de treceri, iar duminica – 6.000 de treceri. „Probleme constatate in acest weekend: turiști care sa dadeau cu saniile pe partia Bradul. Politia Locala a intervenit rapid, pentru a evita accidentele. Pentru…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 19 noiembrie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe mai multe sectoare de drum, in conditii specifice de…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice au fost sesizați de catre Serviciului de Ambulanța Județean Arad pentru a reglementa accesul in zona bazei din municipiu. „Am raspuns prompt solicitarii Serviciului de Ambulanța Județean Arad in vederea eliberarii zonei din…

- Instalatiile de inzapezire artificiala a domeniului schiabil din Poiana Brasov sunt pregatite pentru sezonul de iarna 2018-2019. Potrivit purtatorul de cuvant al Primariei Brașov, Sorin Toarcea, Cele 120 de lancii, 24 de tunuri, din care 14 fixe si 10 mobile au fost in revizie si vor putea fi puse in…

- Parcarea de la Spitalul Militar a devenit neincapatoare, astfel ca Primaria Brasov a decis sa nu mai elibereze alte abonamente pana la finele anului, pentru a asigura locuri suficiente șoferilor care vor sa parcheze mașina doar pentru cateva ore. „Avand in vedere faptul ca exista tot mai multe solicitari…

- Eliberare de abonamente la Parcarea multietajata Regina Maria a fost suspendata pana la sfarșitul anului Avand in vedere faptul ca exista tot mai multe solicitari pentru eliberarea de abonamente pentru Parcarea multietajata Regina Maria, in condițiile in care in acest moment din totalul de 306 locuri,…