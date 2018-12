Ciolos s-a inscris in PLUS: Cand anunta candidatii la europarlamentare si ce spune despre o alianta cu USR (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a semnat marti cererea de adeziune la Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS) și a anunțat ca pana in prezent au fost depuse alte 11.734 de astfel de cereri. Cioloș a precizat și ca la finalul lunii ianuarie va avea loc prima Convenție Naționala a PLUS, pentru alegerea conducerii.

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul miscarii Romania Impreuna, sustine ca PSD doreste limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate "PSD ne intoarce in timp si, pe mai multe voci, cere limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate. Atat intelege acest partid din spiritul…

- Vom depune motiune de cenzura, negociem cu partidele din opozitie, dar si cu opozita din PSD si avem asteptarea ca guvernul Dancila sa plece, dupa care avem toata deschiderea pentru negocieri cu toate cartile pe masa. Romania trebuie sa iasa din blocajul in care PSD o scufunda de peste un an si jumatate…