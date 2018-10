Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa o felicit cu toata forta pe doamna prim-ministru Viorica Dancila pentru prestatia de azi, pentru pozitia pe care a avut-o si pentru demnitatea cu care a aparat pozitia Romaniei si imaginea Romaniei in Parlamentul European. Am urmarit si dezbaterea din Comisia LIBE si interventiile de astazi.…

- Dupa ce a urmarit, miercuri, asemeni opiniei publice din Romania, felul in care premierul Dancila a reprezentat Guvernul in Parlamentul European, in cadrul dezbaterii privind statul de drept din Romania, al doilea om in stat a avut doar cuvinte de lauda la adresa sefei Executivului. Astfel, de la Parlament,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat miercuri, la scurt timp dupa finalul dezbaterii pe tema statului de drept din Romania din plenul Parlamentul European, spunand ca Viorica Dancila a avut „pozitia unui roman adevarat care isi apara tara”. Aceasta a adaugat si ca premierul a avut „o atitudine…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a afirmat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila a mințit atunci cand a spus in Parlamentul European ca „milioane de romani s-au aflat sub ascultare”, cat și prin „afirmația ca Jandarmeria a procedat corect in intervenția de la protestul din 10 august.”"Prin discursul…

- Potrivit unui comunicat al Miscarii Romania Impreuna (RO+), "PSD trebuie oprit din incercarea sa disperata de a scoate Romania din Uniunea Europeana". Totodata, Miscarea Romania Impreuna cere partidelor din coalitia guvernamentala si Guvernului "sa inceteze imediat orice actiune politica sau…

- Manfred Weber, liderului grupului parlamentar al Partidului Popular European (PPE), s-a declarat "foarte ingrijorat" de situatia din Romania, observand ca Guvernul inregistreaza regrese in combaterea coruptiei si cerandu-i premierului Viorica Dancila sa ofere explicatii in Parlamentul European.

- Viorica Dancila i-a transmis ieri lui Liviu Dragnea, la intalnirea de la sediul PSD, ca Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, intrucat Romania risca activarea Articolul 7 al Tratatului UE, dupa modelul Poloniei si Ungariei, sustin surse politice. Pe 3 octombrie,…

- Discursul lui Manfred Weber a avut loc dupa ce Parlamentul European a decis activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei. Ulterior, PE a trecut și la analizarea situației din Romania și a decis adoptarea unei rezoluții in octombrie, dupa ce premierul Viorica Dancila va merge…