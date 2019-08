Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PLUS a votat marti pentru formarea unei aliante politice cu USR, conform paginii oficiale a formatiunii conduse de Dacian Ciolos. Potrivit sursei citate, in zilele urmatoare se va semna si protocolul prin care se formalizeaza Alianta USR PLUS, avand in vedere votul similar dat…

- USR a adoptat un protocol de alianța electorala pentru prezidențiale și un protocol de alianța politica cu PLUS, care are insa o serie de amendamente ce vor fi comunicate partidului condus de Dacian Cioloș, a anunțat Dan Barna, pe Facebook.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la…

- La sfarsitul lunii aprilie 2019, la nivelul administratiei publice locale erau inregistrate 271.315 posturi ocupate, in cadrul institutiilor publice finantate integral din bugetele locale, potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP). Bineinteles, cei mai multi angajati sunt in administratia…

- ​La o zi dupa promisiunea de pe Facebook ca eurodeputații USR-PLUS vor susține candidatura Laurei Codruța Kovesi la sefia parchetului european, Dacian Ciolos, de aceasta data în calitate de lider al grupului Renew Europe, a susținut un scurt discurs în Parlamentul European cerând finalizarea…

- Dan Barna și Dacian Cioloș au postat duminica un mesaj comun, pe conturile lor de Facebook, în care recunosc existența unor discuții „mai aprige” în interiorul Alianței USR - PLUS, dar își afișeaza determinarea de a „merge mai departe împreuna”, „și…

- Biroul Electoral Central a decis, duminica, sa nu prelungeasca programul de votare la alegerile europarlamentare si la referendumul pentru Justitie, dupa ce presedintele Klaus Iohannis si partidele din Opozitie au cerut insistent acest lucru, au precizat surse din BEC, citate de Digi24.ro. Liderul…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, reclama, intr-o postare pe Facebook, ca delegatilor Aliantei 2020 USR PLUS nu li s-a permis accesul la sedintele pregatitoare votului, in mai multe sectii de votare din Bucuresti si din tara. Ciolos avertizeaza ca formatiunea sa politica este pregatita sa apeleze la orice…