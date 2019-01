Mai mult, Marius Oprea scrie intr-un articol ca secretarul general al partidului condus de Dacian Cioloș este fiul maiorului de Securitate, Adrian Alexandru Iordache, care este și managing partner la casa de avocatura a firmei, iar vicepreședinte al partidului PLUS este nora fostului securist. Intr-o postare pe Facebook, Dacian Cioloș respinge acuzațiile și scrie ca ”asocierea numelui meu cu oameni pe care nu ii cunosc este un lucru mizerabil. La fel de mizerabila este și afirmația ca ar exista o eminența cenușie in spatele meu. Nu am judecat și nici nu voi judeca vreodata oamenii in funcție…