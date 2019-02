Stiri pe aceeasi tema

- Hugh Jackman, Pink si Dua Lipa se numara printre artistii care vor canta pe scena Brit Awards, miercuri seara, la Arena O2 din Londra, in cadrul uneia dintre cele mai eterogene editii din ultimii ani, potrivit Press Association. Nume mari din industria muzicala se vor reuni pentru a celebra…

- Ariana Grande ia primul premiu Grammy din cariera Artistii UMG au acaparat si anul acesta celebrele premii Artistii din familia Universal Music Group au reprezentat cu succes casa de discuri la cea de-a 61 editie a premillor Grammy. Marile castigatoare de anul acesta sunt Kacey Musgraves si Lady Gaga.…

- Cantareata country Kacey Musgraves si rapperul Childish Gambino au castigat fiecare patru trofee si au fost marii invingatori la de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy, organizata duminica seara la...

- Lungmetrajul "Roma", de Alfonso Cuaron, si serialele "The Americans" (FX) si "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon) au fost marii castigatori la gala Critics' Choice Awards, aflata la a 24-a editie si care a avut loc duminica seara, in orașul american Santa Monica, potrivit The Hollywood Reporter,…

- Anne-Marie, Dua Lipa, Jorja Smith si George Ezra sunt artistii care au primit cele mai multe nominalizari pentru Brit Awards 2019, ceremonie care va avea loc pe 20 februarie, la Londra, scrie news.ro.Cantaretele Anne-Marie si Dua Lipa conduc in lista selectiilor cu cate patru nominalizari,…

- Primele premii ale anului din cinematografia americana sunt aici. Rami Malek este caștigatorul celui mai bun actor intr-un rol principal, in timp ce Lady Gaga și al sau Shallow au luat titlul de „Cel mai bun cantec original”. Lista completa a caștigatorilor la categoria cinematografie e aici: Cel…

- Cea 76-a editie a galei Globurilor de Aur a avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles. Veteranul Michael Douglas a fost primul castigator al ... The post Gala premiilor Globul de Aur 2019 | „Green Book”, „Roma” si „Bohemian Rhapsody”, marii castigatori / Alfonso Cuaron, al doilea premiu…

- Premiile Asociatiei Profesionistilor de Televiziune din Romania s-au impartit intre TVR si Antena 3, printre castigatori numarandu-se Adelin Petrisor, Dite Dinesz, Ionut Cristache, Carmen Avram si Adrian Ursu.