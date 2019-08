Cine sunt actorii care vor juca în cel mai nou serial românesc,”Profu'” In toamna va aparea serialul „Profu'” la ProTV, despre o gașca de adolescenți rebeli care cauta sa ii puna bețe in roate profesorului lor, Mișu. Mișu este singurul profesor de fizica, chimie și sport din București in serial. Elevii sai au personalitați care mai de care mai colorate – unii sunt energici și aventuroși, iar alții mai cuminți și introvertiți. Profesorul trebuie sa depașeasca limitele curriculei școlare și sa caștige respectul tinerilor. Astfel, prin tehnici ieșite din tipare, el trebuie sa ii faca pe adolescenți sa vada necesitatea studiului, dar și sa se confrunte cu problemele lor,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

