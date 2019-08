Alexei Tulbure: Suntem o ţară în care schimbarea puterii nu a adus schimbare

Moldova are atributele unui stat independent: teritoriu, populaţie, hotare recunoscute internaţional, vamă, constituţie, nume, imn, stemă, limbă de stat, monedă, armată etc. Moldova are un sfert de veac de istorie a independenţei şi multe probleme,… [citeste mai departe]