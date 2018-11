Stiri pe aceeasi tema

- O suta de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial si o suta patruzeci si sapte de ani de la sfarsitul razboiul franco-prusac. Oare si-ar fi imaginat Otto von Bismarck si Napoleon al III-lea ca mostenitorii lor vor garanta pacea in Europa dupa un veac?

- Ambasadoarea Frantei, Michele Ramis, ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, si ambasadorul Bulgariei, Todor Churov, au participat, duminica, la o ceremonie comuna, organizata cu ocazia Centenarului Armistitiului, de omagiere a tuturor celor care s-au jertfit in timpul Primului Razboi Mondial, informeaza…

- Acum un secol, in data de 11.11.1918, la ora 11:00 dimineata, tunurile au tacut pe toate fronturile Primului Razboi Mondial, dupa 5 ani de lupte sangeroase, odata cu intrarea in vigoare a Armistitiului semnat de Germania si reprezentantii Antantei intr-un vagon de tren la Compiegne, in Franta.…

- Dupa disputa cu Donald Trump, Emmanuel Macron si Angela Merkel au transmis sâmbata un mesaj de unitate, președintele francez afirmând, la evenimentele care marcheaza armistițiul din Primul Razboi Mondial, ca ”nu trebuie cedat deloc în fata pasiunilor triste, tentatiilor diviziunii”.Macron…

- Presa continentala analizeza de trei zile posibilele efecte ale anunțului facut luni de cancelar referitor la iminenta sa retragere din fruntea Creștin-Democraților germani. In plan politic intern, decizia poate genera: sfarșitul carierei de cancelar inainte de termen, caderea guvernului, formarea unei…

- "Sunt frapat de asemanarea intre acest moment pe care il traim si cel dintre cele doua razboaie", a spus seful statului francez in marja unei vizite la o expozitie consacrate lui Georges Clemenceau, sef al guvernului francez la inceputul secolului al XX-lea. "Intr-o Europa care este divizata de…

- Fostii fotbalisti Dan Baciu, Ciprian Dinu si Sebastian Noata au inteles ca fotbalul de performanta incepe din copilarie si investesc in Athletic Slatina, o scoala de fotbal, unde la numai 11 ani, cea mai mare grupa de copii a jucat deja cu echipe de top ale Europei, la turnee internationale.