Ciclism: Columbianul Daniel Munoz Giraldo e noul lider al Turului Bihorului

Stiri pe aceeasi tema

- Caravana ciclista prezenta la Turul Bihorului 2019 porneste vineri pe drumurile judetului. Ciclistii din cele 21 de echipe vor parcurge peste 500 de kilometri pe toate formele de relief. „Cartierul general” al Turului Ciclist al Bihorului (TCB) a fost stabilit in Piata Unirii din Oradea,…

- Soferul unei ambulantei, in care se afla și o pacienta, a 'zburat' peste un sens giratoriu, iar autospeciala a ramas suspendata. Accidentul a avut loc sambata noapte, intr-un sens giratoriu din comuna Osorhei, Bihor. Managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Bihor, dr. Liciniu Venter, in ambulanta…

- A sasea editie a proiectului educational Scoala de Vara – Orientarea in Cariera, realizat de Asociatia de Responsabilizare si Dezvoltare a Tineretului (A.R.D.T.) din Oradea, se va desfasura in perioada 14-17 iulie. Este un program educational care doreste sa indrume elevi de liceu…

- Oradea (primar PNL) 41,15% Salonta (primar UDMR) 36,5% Marghita (primar UDMR) 32,7% Beiuș (primar PNL) 42,4% Aleșd (primar PNL) 40,8% Ștei (primar PNL) 38% Sacueni (primar UDMR) 34,6% Valea lui Mihai (primar UDMR) 33,2% Vașcau (primar…

- Deputatul Gavrila Ghilea se mira cum PSD iși trimite miniștrii in teritoriu pentru „ca sa bage in poza”. Și da exemplul ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, care ezita sa rezolve problema batalurilor toxice de la Derna, care reprezinta o amenințare iminenta pentru aceasta comunitate din Bihor.…

- Potrivit sursei citate, pe DN 1, intre localitatile Borod si Topa de Cris, judetul Bihor, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului au rezultat in final cinci victime, cu multiple leziuni, dintre care una a murit. Cauza producerii accidentului…

- Mai multe ceremonii militare dedicate implinirii a o suta de ani de la eliberarea judetelor Satu Mare si Bihor de catre Armata Romana si instaurarea administratiei romanesti vor avea loc pe 19 si 20 aprilie in cele doua judete, a informat joi, printr-un comunicat de presa, Ministerul Apararii Nationale…

- Ceremonii militare dedicate implinirii a o suta de ani de la eliberarea judetelor Satu Mare si Bihor de catre armata romana si instaurarea administratiei romanesti. In municipiul Satu Mare, incepand cu ora 11.00, va avea loc o ceremonie militara si religioasa la Cimitirul Eroilor. In intervalul orar…