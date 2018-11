Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea deplange moartea fostului ambasador Mihnea Constantinescu.Interviu INCENDIAR cu șeful Hidroelectrica: 'Baietii destepti' din energie nu au disparut, inca ne pandesc la cotitura „Am primit, cu tristete, vestea ca Mihnea Constantinescu a parasit aceasta lume.Mihnea…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia (MNUAI) organizeaza Expoziția REPRESIUNEA COMUNISTA IN ROMANIA (1945-1965) – NUMITORUL COMUN: MOARTEA. Vernisajul va avea loc in ziua de vineri, 16 noiembrie…

- Marele fotbalist roman a murit ieri, la doar 62 de ani, a socat Romania, si de atunci numai de asta se vorbeste in Romania.Si asa cum se spune nunta fara cearta si moarte fara binuiala, exact asa s a intamplat si in cazul lui Ilie Balaci.Potrivit jurnalului de stiri de la ora 06.00 al postului de televiziune…

- Marius Ostaficiuc a scris, pe pagina sa de Facebook, ca "manifestarile nervoase ale primarului Iasiului sunt unice in politica romaneasca, dar si socante, prin violenta si patima". "Pana si in politica, exista o limita dincolo de care nu se trece. Moartea, raul fizic al adversarilor politici,…

- Chiar daca la prima vedere pare o gluma proasta, ei bine, nu este. Peste 3.000 de oameni au semnat, la nivel național, din 2015 pana in prezent, o petiție pentru a interzice rock-ul in Romania și, totodata, pentru a-i pedepsi cu moartea pe cei care asculta acest gen muzical: “Vrem interzicerea muzicii…

- Gabriel Oprea, fostul ministru al afacerilor interne, este membru al unui sindicat al polițiștilor din iulie 2018. Chiar fostul demnitar a cerut adeziunea la sindicat, in condițiile in care este judecat pentru uciderea din culpa a unui polițist. Polițistul rutier Bogdan Gigina a murit pe 20 octombrie…

- Primarul orasului Navodari, Florin Chelaru, a declarat, la "Interviuri live", ca interpretul si compozitorul Laurentiu Duta poate fi considerat Omul Centenar pentru comunitatea din nordul Marii Negre. "Laurentiu este cel mai cunoscut navodarean, este un familist convins, artist desavarsit, este iubit,…