China/Hong Kong: Parlamentul nu dezbate nici joi controversata lege privind extradarea

Consiliul Legislativ din Hong Kong a ramas inchis si joi, dupa ce in ajun acest for a decis sa amane a doua lectura a controversatului proiect de lege care ar permite extradarea suspectilor catre China continentala, dupa ce in semn de protest fata de noul act normativ zeci de mii de manifestanti au paralizat traficul rutier, transmit dpa si EFE. Forul legislativ a anuntat ca va ramane inchis pe parcursul zilei. In apropierea cladirilor administratiei locale din Hong Kong joi dimineata mai protestau doar putine persoane. Frontul civic pentru drepturile omului (CHRF), o coalitie pro-democratie care…