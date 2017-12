Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai ferate "CFR" SA va trebui sa dea socoteala in fata judecatorilor pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014, o persoana a ramas fara o mana, la putin timp dupa ce a fost izbita violent de un tren in statia de cale ferata Subcetate, din judetul Hunedoara. Incidentul…

- Compania Nationala de Cai ferate "CFR" SA a fost trimisa in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce o persoana a fost lovita de tren in 2014 intr-o gara din judetul Hunedoara, fiindu-i amputata o mana. Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 14 septembrie 2014, in jurul orelor 00,27, in statia de cale ferata Subcetate din judetul Hunedoara, a avut loc un accident feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputata mana stanga. Din probele administrate in cauza…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA, la data faptelor președinte al Autoritații Electorale…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisa în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani, informeaza miercuri DNA. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:IONESCU FOSTA MUNTEANU SPERANTA GEORGETA, la data faptelor director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, iar in…

- Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor. In acelasi caz, patronul „Evenimentului zilei”, Dan Andronic, este judecat pentru marturie mincinoasa.

- Omul de afaceri Ion Tiriac a declarat luni, in legatura cu modificarea legilor Justitiei, ca "cineva trebuie sa se responsabilizeze" in momentul in care o persoana este trimisa in judecata, afirmand ca persoana respectiva trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie pana la pronuntarea sentintei…

- Omul de afaceri Ion Tiriac a declarat luni, in legatura cu modificarea legilor Justitiei, ca "cineva trebuie sa se responsabilizeze" in momentul in care o persoana este trimisa in judecata, afirmand ca persoana respectiva trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie pana la pronuntarea sentintei…

- Circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Crasna (judetul Iasi) si Banca (judetul Vaslui), dupa ce trenul IR 1863-2 Galati – Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316+700, semnalizata cu indicator rutier, informeaza, vineri, Compania…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Czigler Erika-Gabriela, pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa, favorizarea faptuitorului, anunta pna.ro. In rechizitoriul intocmit,…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca magistratii sunt hotarati sa apere independenta Justitiei si pregatesc parghiile legale pentru a contracara ceea ce se intampla in Parlament, unde Puterea amputeaza Legile Justitiei. Intrebat de un jurnalist, daca procurorii au parghii legale…

- Femeia din Beclean care a pus in scena „afacerea” cu indemnizațiile fictive pentru creșterea copilului, a fost trimisa in judecata pentru inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata.

- La data de 3 decembrie 2017, in jurul orei 17.50, politistii din Abrud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 74 A., intre Abrud si Campeni. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, in timp…

- Peste 10.000 de pelerini s-au rugat, marti, la Manastirea Prislop, din judetul Hunedoara, unde este inmormantat parintele Arsenie Boca. Credinciosii au participat la ceremoniile oficiate pentru a marca 28 de ani de la moartea acestuia. Pelerini din toate colturile tarii au…

- Ancuta Anda Macovei, director al Directiei Tehnologia Informatiei, Comunicatii si Statistica Vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor la data faptelor, in prezent director suspendat al...

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 942 VIII 3 din 05 octombrie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatei Macovei Ancuta Anda, la data faptei director al Directiei…

- Nimeni nu iși prea poate explica ce a fost in capul unei fete de 13 ani cand a decis sa fure o mașina. E vorba de un Opel pe care proprietarul il lasase cu cheia in contact, pornit, in fața blocului unde locuia. Nici prin cap nu i-a trecut ca nu l-ar mai putea gasi cand se intoarce. Totuși, așa s-a…

- Ieri, 22 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Abrud, i-au identificat pe G.G. de 35 de ani din localitatea Fantanele, judetul Mures, G.T. de 19 ani din localitatea Brau, judetul Hunedoara, G.I. de 25 de ani din localitatea Tarnaveni, judetul Mures si G.G.…

- Ieri, 22 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 3 barbati: S.A, de 60 de ani si T.M., de 27 de ani, ambii din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara si C.F. de 21 de ani din municipiul Braila, judetul Braila, persoane banuite de comiterea…

- Ar putea sa va intereseze: O mașina ce aparține unei firme de securitate a ajuns cu roțile in sus in urma unui accident rutier 4.10.2014 Lovita și abandonata 7.06.2010 La Constanța are loc, pentru a cincea oara, simpozionul „Femeia turca din Balcani” 11.06.2010 Si-a ucis copilul 6.06.2010 Accidentul…

- Incepand de astazi, 20.11.2017, se interzice circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe pe DN 17D intre localitațile Valea Mare (județul Bistrița Nasaud) și Carlibaba (județul Suceava), transmite intr-un comunicat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni redeschiderea circulatiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe podul de la Soimus, din judetul Hunedoara. Circulatia a fost inchisa o saptamana din cauza lucrarilor efectuate in cadrul proiectului…

- Ciprian Mareș și Eduard Palincaș, aflați in arest preventiv din luna august, cand procurorii DIICOT Arad i-au surprins in flagrant deținand și comercializand cannabis și cocaina, au fost trimiși in judecata, cu o mențiune insa: maiorul SRI va beneficia, se pare, de reducerea la jumatate a limitelor…

- Cantareața pop egipteana Sherine Abdel Wahab a fost trimisa in judecata in țara sa pentru ca a spus in timpul unui concert in strainatate ca a bea apa din Nil ar putea fi periculos pentru sanatate, au anunțat miercuri surse judiciare, relateaza AFP.

- Parchetul General a clasat dosarul in care se anchetau celebrele inregistrari cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in ședințele cu procurorii. Practic, decizia Parchetului General confirma ca acele inregistrari erau autentice și nu au fost trucate, așa cum a susținut DNA.Referitor la acest subiect,…

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 17 ani, din judetul Constanta, ca persoana banuita de comiterea a doua fapte de inselaciune si a unei tentative de inselaciune prin metoda „accidentul”. Acesta se afla in arestul IPJ Hunedoara, dupa ce, in cursul zilei de 6 noiembrie, ar fi incercat…

- Cumplit accident de circulație pe șoselele din vestul țarii. Un tanar de 22 de ani și-a pierdut viața, iar alți șase oameni au ajuns la spital. Totul s-a intamplat noaptea trecuta pe drumul ce leaga Petroșaniul de Hațeg. Intr-o curba periculoasa, un șofer de 24 de ani a derapat din cauza vitezei, a…

- Procurorii romani și francezi au avut acțiuni comune pentru combaterea traficului cu bunuri culturale, in condițiile in care patrimoniile celor doua state "sunt jefuite de rețele infracționale transnaționale", a declarat procurorul general al Parchetului General de pe langa Curtea de Casație…

- Judecat deja intr-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Timis, fostul sef al Casei de Asigurari de Sanatate Timis, Cristian Careba, promovat de Cristian Busoi la varful Directiei Antifrauda din cadrul CNAS, a fost trimis in judecata intr-un nou dosar. De aceasta data, Careba a fost trimis in judecata…

- Caz fara precedent la instanțele bistrițene! O bistrițeanca este trimisa in judecata pentru neluarea masurilor de siguranța a muncii și ucidere din culpa, dupa ce nu a montat o balustrada, iar un om a cazut și a murit.

- Un accident de circulatie pe DN 2 - E 85 s-a produs joi pe raza localitații Slobozia Bradului, din judetul Vrancea. In zona se circula in aceste momente pe un singur fir, alternativ. Din primele date, un barbat in varsta de 27 de ani, care la momentul coliziunii se afla langa autoutilitara…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptiendash;Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului George Alexandru Popescu, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Potrivit rechizitoriului…

- Magistrații de la Judecatoria Sectorului 4 l-au condamnat pe fostul primar Cristian Popescu - Piedone la un an închisoare pentru savârșirea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, însa instanța a amânat executarea pedepsei pe un termen de supraveghere…

- Circulatia este restrictionata, luni, pe DN 76 pentru realizarea lucrarilor la viaductul proiectat al autostrazii A1, in localitatea Soimus, potrivit unui comunicat transmis luni de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Luni, 23 octombrie, antreprenorul…

- LOCALITATILE: Ilia, Dobra, Lapușnic, Braznic, Sacamas, Stretea si partial Mihaiesti DATA: 18.10.2017 INTERVAL ORAR: 08:00 – 22:00 MOTIVUL: Remediere avarie rețea apa, conducta DN 350 SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru disconfortul creat și va…

- Maratonul Bucureștiului 2017 are loc in acest weekend. 16.000 de oameni sunt așteptați la startul celei de-a 10-a ediții a cursei. UPDATE 14 septembrie, ora 10:20. Imagini de la Cursa Populara (3 km) care a avut loc sambata dimineața. Vezi toate (11) fotografiile FOTO: Vlad Chirea An de an numarul…

- O persoana a murit, iar o alta a fost grav ranita, joi, dimineața, intr-un grav accident in Timișești, județul Neamț. Cele doua victime au ramas incarcerate, dupa ce mașina in care se aflau a lovit violent o combina agricola, pe DN 15B. Accidentul s-a petrecut pe raza localitații Timișești, de pe drumul…

- O femeie acuzata ca a ucis trei nou-nascuti si a ascuns cadavrele bebelusilor in podul unui bloc din localitatea Bistrita Bargaului, judetul Bistrita Nasaud, a fost trimisa miercuri in judecata de procurorii Parchetului General, in stare de arest preventiv. Lina Monica Craciun a fost deferita justitiei…

- O femeie din Bistrița-Nasaud este suspectata ca și-a ucis trei nou-nascuți și le-a ascuns cadavrele in podul blocului. A Advertisement O femeie din Bistrița-Nasaud este trimisa in judecata de procurori fiind suspectata ca și-a ucis trei nou-nascuți. Potrivit anchetatorilor, femeia a nascut la termen…

- Femeia din Bistrița Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, suspectata ca și-a ucis trei dintre cei patru copii imediat dupa ce i-a nascut și a ascuns cadavrele in podul unui bloc a fost trimisa in judecata. Femeia, care mai are un copil, este arestata preventiv. Lina Monica Craciun, femeia suspectata…

- Un numar de 26 de utilaje a fost utilizat de catre drumari pentru intervențiile efectuate in ultimele 24 de ore pe Transfagarașan, Transalpina, DN 1A, DN 73, DN2 și DN 71, zone in care au fost raspandite 31 de tone de material antiderapant, a anunțat, duminica, intr-un comunicat de presa, Compania…

- Anchetatorii anticoruptie din cadrul DNA Bacau il trimit in instanta pe Alin Simota, pe care il acuza de trafic de influenta. Dosarul ce il vizeaza pe fostul consilier judetean in cadrul CJ Hunedoara va fi judecat de Tribunalul Bacau, anunta DNA. Cauza are legatura cu anumite contracte de transport…

- Alin Simota, fostul finanțator al clubului Jiul Petroșani și fost consilier județean PNL in Hunedoara, a fost trimis in judecata de DNA Bacau, fiind acuzat de trafic de influența. Simota se afla in penitenciar, unde executa o pedeapsa pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marți, cererile formulate de presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, in legatura cu un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Ministerul Public, componenta…

- Prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Raluca Stancescu, a fost trimisa luni in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), intr-un dosar in care aceasta este acuzata de fapte de coruptie.

- Primarul municipiului Tirgu Mures, Dorin Florea, si fostul viceprimar, Sergiu Claudiu Maior, au fost trimisi in judecata, joi, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar...

- Un mort și patru raniți pe DN 2 E 85, in judetul Vrancea, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. La aceasta ora, traficul rutier in zona accidentului, intre localitatile Obrejita si Dumbraveni, este blocat. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea, Paula Enache, accidentul…