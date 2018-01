CFR: Trafic feroviar în condiţii normale de iarnă pe toate magistralele feroviare Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative, informeaza luni CFR SA.



Conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES, pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta, Galati si Iasi sunt activate comandamentele locale de iarna, starea infrastructurii este verificata permanent, iar pe segmentele unde situatia o impune se va interveni operativ cu personal si utilaje, astfel incat traficul sa fie operational.



Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri in graficul trenurilor inscrise in circulatie, informeaza CFR SA. Potrivit unui comunicat al companiei, in cursul zilei…

