- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, peste 60 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri, a anuntat CFR Calatori. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise,…

- CFR Calatori a anulat, pentru vineri, 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo CFR a actualizat lista trenurilor care nu vor circula vineri din cauza conditiilor meteo, astfel ca sunt anulate sase trenuri care circula…

- Studenții și masteranzii care studiaza la universitațile din Timișoara sunt provocați sa participe la un concurs internațional inedit, in urma caruia... The post Provocare pentru studenții si masteranzii din Timisoara. Ar putea calatori gratis pe 600 de rute aeriene appeared first on Renasterea banateana…

- Leon Barbulescu a ocupat functia de director Revizii la CFR Calatori, conform site-ului companiei. Iosif Szentes a fost numit director general al companiei CFR Calatori la 10 martie 2015. In ianuarie 2018, mandatul lui Iosif Szentes a fost prelungit cu doua luni si urma sa expire pe 22 martie.…

- Numarul trenurilor anulate marti din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile a urcat la 14, potrivit informatiilor actualizate la ora 16:00, publicate de CFR Calatori pe propria pagina de Facebook.

- In contextul conditiilor meteo nefavorabile chiciura la nivelul firelor de contact, a elementelor de infrastructura si a materialului rulant , precum si urmare a interzicerii circulatiei cu locomotive electrice, CFR Calatori mentine masura anularii trenurilor in zonele afectate. Masurile operative intreprinse…

- CFR Calatori a mai anulat patru trenuri din cauza vremii si a chiciurei depuse la nivelul firelor de contact si pe elementele de infrastructura, numarul trenurilor anulate ajungand la 13. In Gara de Nord din Capitala mai inregistreaza o intarziere de 20 de minute un singur tren de pe ruta Brasov…

- Mai multe trenuri spre Constanta au fost anulate din cauza fenomenului de chiciura de pe firele de contact. Intre Ciulnisa si Constanta nu poate fi folosita tractiunea cu locomotive electrice. Conform CFR Calatori, trenurile de la Bucuresti Nord catre Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur…

- SNTFC CFR Calatori SA a incheiat un contract de servicii de paza cu firma One Star Security SRL. Valoarea contractului este de 297.450 lei, fara TVA.Denumirea contractului, conform licitatiapublica.ro este : servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor apartinand SRTFC Constanta la SELC Medgidia.Despre…

- Comisia Europeana face primii pași spre implementarea programului prin intermediul caruia intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. Potrivit Euronews, Bruxelles-ul…

- Un numar de 13 trenuri erau anulate, duminica dimineata, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, insa traficul este deschis pe toate magistralele si trenurile reintra treptat in graficele normale de circulatie, conform datelor publicate pe site-ul CFR Calatori. “Traficul este deschis ...

- Paguba financiara imensa anunțata de conducerea CFR Calatori. Instituția estimeaza pierderi de 367,68 milioane lei in acest an si venituri totale de 2,08 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.

- CFR Calatori estimeaza pierderi de 367,68 milioane lei in acest an si venituri totale de 2,08 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.Citeste si: Nu se mai SCHIMBA nimic: Klaus Iohannis…

- Schimbari extrem de importante la Metrorex care vizeaza mii de calatori. Acestia vor fi afectati de ultimul anunt al sefilor de la metrou. Incepand cu 1 mai 2018, intre stațiile Gara de Nord și Straulești, trenurile de metrou vor circula la un interval de maximum 8 minute, fața de intervalul actual…

- Nu mai intelege nimeni nimic din capitalismul asta ciudat in care traim: TAROM e pe pierderi, Metroul la fel si CFR Calatori n-a castigat niciodata nimic. Dar salariile sunt uriase, dublu ca la privat… Pe scurt, CFR Calatori zice ca va pierde 367,68 milioane lei in acest an, dar va avea venituri totale…

- Autoritatea Metropolitana de Transport București, institutie publica cu personalitate juridica care iși desfașoara activitatea in subordinea Ministerului Transporturilor, ar putea fi desfiintata, conform unui proiect de ordonanta lansat in dezbatere publica. De la data desfiintarii, atributiile AMTB…

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 08.00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. Din judetul Calarasi nu pleaca spre Bucuresti, Constanta sau Slobozia.

- O suta de trenuri in judetele aflate sub cod portocaliu de viscol sunt anulate, miercuri, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit CFR, traficul feroviar se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vand de pana la 60 de kilometri pe ora.

- CFR Calatori a anulat pana marti, la ora 12:00, din cauza conditiilor meteo, un numar de 90 de trenuri, reprezentand aproximativ 10% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, informeaza compania. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii…

- Un numar de 19 trenuri care ar fi trebuit sa soseasca sau sa plece din Bucuresti, Timisoara si Craiova aveau intarzieri, marti dimineata, in jurul orei 8:30, din cauza viscolului, potrivit CFR Calatori.

- Trenul care venea de la Zimnicea s-a dezintegrat. Pasagerii au fost nevoiți sa mearga in ger, cu zapada peste ei. Oamenii sunt deciși sa dea in judecata CFR Calatori. Un singur tren a mai ramas pe ruta Alexandria – Zimnicea și retur. Acesta are un singur vagon și se afla in uz de cand, in

- Toate trenurile care fac legatura intre Calarasi si Ialomit au fost anulate din cauza viscolului. CFR Calatori a anuntat ca, in toata tara, 40 de garnituri au fost scoase din circulatie.

- Trenuri anulate pe mai multe rute din Teleorman in Eveniment / Trenurile circula in condiții de iarna, iar in prima jumatate a zilei de luni, 26 februarie 2018, nu erau linii inchise sau trenuri blocate, porivit CFR Calatori. Totodata, pentru evitarea unor situații nedorite și pentru eliberarea…

- CFR Calatori anunța ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri, fiind totodata înregistrate întârzieri de zeci de minute în Gara de Nord din Capitala. "Câteva trenuri anulate, cel de Constanța și Craiova, dar traficul de pasageri este…

- Noile grile de salarizare a bugetarilor, adoptate de Guvern anul trecut, combinate cu masurile „revolutiei fiscale" si efectul de crestere in cascada a preturilor la toate bunurile si serviciile, au provocat anomalii grave in economia de piata si deformarea scarii valorilor.Asa se face ...

- CFR Calatori va reduce serviciile de transport prin anularea unor garnituri la care traficul de pasageri este foarte mic, in medie sub 10 pasageri/tren, si a caror circulatie nu se justifica financiar, sustin reprezentantii companiei, precizand ca lista trenurilor va fi publicata saptamana viitoare.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dispus, joi, luarea unor masuri pentru simplificarea procedurilor care ingreuneaza procesul de mentenanta si reparatii a materialului rulant al CFR Calatori, in conditiile in care operatorul national de servicii de transport feroviar de calatori are ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Craiova, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova (pe raza judetului Gorj), locomotiva trenului Regio 2092 (...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute, informeaza…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu-se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost...

- CFR Calatori ofera reduceri de Valentine’s Day si de Dragobete cuplurilor de indragostiti, care isi vor putea face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucuresti. Oferta se numeste „Plimbati-va in doi!! ...

- CFR Calatori anunța o reducere de 50% la biletele de tren, de Valentine’s Day și Dragobete , prin oferta „Plimbati-va in doi! Jumatate tu, jumatate noi!”. Reducerea este de 50% din tariful biletului intreg și se acorda la achizitionarea a doua bilete pentru acelasi tren, pe aceeași ruta, in aceeași…

- Compania CFR este la un pas sa renunțe la o serie de curse de calatori, in mare parte fiind vorba despre cele nerentabile, așa cum susțin oficialii companiei. Pe langa trenuri importante care circula in vestul, nordul, estul și sudul țarii, sunt in calcule și curse deosebit de importante pentru salajeni,…

- Trenul investitiilor nu a mai oprit de zeci de ani la Gara Bucuresti Nord, iar cladirea prin care trec peste 20 de mii de pasageri pe zi devine un pericol pentru ei. Crapaturi in pereti, infiltratii de apa, pericol de incendiu, toate apar pe lista problemelor intr-un document aflat pe masa sefilor de…

- Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic care impune obligatia achizitionarii de mijloace de transport actionate prin tehnologii verzi intra in vigoare vineri, 26 ianuarie 2018. Prevederile acestei legi se aplica insa incepand de anul viitor, 2019. Autoritațile publice locale, regiile…

- Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta, Galati si Iasi sunt activate comandamentele locale de iarna, starea infrastructurii este verificata permanent, iar pe segmentele unde situatia o impune se va interveni operativ cu personal si utilaje, astfel incat traficul sa fie operational, a anuntat,…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 15 ianuarie 2018, in zilele de luni pana vineri inclusiv, ca urmare a unor lucrari de intretinere a infrastructurii feroviare, trenurile R 3080 (Cluj Napoca – Razboieni) si R 3083 (Teius – Cluj Napoca) vor circula ca trenuri R 13452 și R R 13452.

- Anul Nou a venit cu vești proaste pentru oamenii din Rodna Veche din Bistrița Nasaud. Trenul care facea legatura cu Ilva Mica și Cluj-Napoca nu mai circula. Chiar daca abia fusese introdus vara trecuta, dupa o pauza de 4 ani.

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- SC Transgilyen SRL a solicitat in instanța ”beneficiul nerealizat” pentru neefectuarea serviciului de transport calatori in perioada iulie 2008 – aprilie 2013 Consiliul Judetean Alba a fost obligat de Curtea de Apel Cluj-Napoca sa plateasca suma de 1,6 milioane de lei catre firma Transgilyen SRL, ”beneficiu…

- SNTFC CFR Calatori SA va achita circa 341.250 de lei pentru achizitia serviciilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor apartinand SRTFC Constanta la SELC Medgidia. Societatile intesate de acest contract vor depune ofertele de participare pana pe data de 22.01.2018, ora 16:00, umrand ca acestea…