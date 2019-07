Cezar Stratan si Eva Maria lanseaza „Alta data”

Pavel Stratan si Radu Sirbu, doi dintre cei mai talentati artisti de peste Prut, isi unesc fortele pentru o colaborare unica. Cu performante inedite, zeci de premii, recorduri si experienta muzicala de aproape 20 de ani, cei doi tatici au compus pentru Cezar, mezinul familiei Stratan, si Eva Maria, fiica lui Radu si Sianna Sirbu, piesa „Alta data”. O poveste de dragoste de oameni mari, dar traita de copii, piesa „Alta data” este insotita de un videoclip regizat de Roman Burlaca in care Cezar, in varsta de 10 ani, joaca rolul unui gangster, iar Eva Maria, in varsta de 6 ani, joaca rolul unei printesei…