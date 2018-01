Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu. Potrivit acesteia,…

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- Presa internationala scrie despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la numirea noului prim ministru, mentionand ca Romania va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim ministru din ultimul an, informeaza Digi 24.BBC: ldquo;Romania va avea pentru…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului […]

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan."Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Romania are pentru prima oara un premier femeie, dupa ce Klaus Iohannis a acceptat propunerea PSD-ului pentru funcția de premier. Presedintele Klaus Iohannis va sustine miercuri, la ora 17,30, o...

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca susține nominalizarea la funcția de prim-ministru al Romaniei pe Viorica Dancila deoarece „cred in aceleași valori social-democrate”. „Susțin nominalizarea doamnei Viorica Dancila la funcția de prim-ministru al Romaniei deoarece credem in aceleași valori…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis, ieri, ca europarlamentarul Viorica Dancila sa fie propunerea de premier pe care partidul o va inainta președintelui Klaus Iohannis, la consultarile de astazi, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din funcție. Daca Iohannis va accepta propunerea PSD-ALDE, Romania…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Comitetul Executiv National al PSD (CEXN) a decis sa o propuna pe Viorica Dancila pentru functia de premier dupa ce Mihai Tudose a fost mazilit. Reactia din Parlamentul European e una extrem de vehementa. Chiar europarlamentarul PSD, Catalin Ivan a 'distrus-o' pur si simplu pe Dancila.Citește…

- Ecaterina Andronescu, vicepreședintele PSD, a fost o prima propunere pentru inlocuire lui Mihai Tudose, care a demisionat ieri din funcția de premier. Ulterior, in Comitetul Executiv Național al partidului, nominalizarea a primit-o Viorica Dancila. Fostul ministru al Educației a detaliat cum a funcționat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, 16 ianuarie, ca Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, nu va putea sa-și stabileasca singura echipa de miniștri. Fiecare nume va fi supus dezbaterii in Comitetul Executiv Național al PSD.„Numai un guvern tehnocrat…

- Ca europarlamentar, Viorica Dancila a aparat in Parlamentul European actiunile PSD-ALDE privind justitia, in mai multe cuvantari. In 1 februarie 2017, in Parlamnetul European, Viorica Dancila a anuntat ca in Romania au avut loc proteste violente, cu petarde si pietre aruncate.

- Liviu Dragnea a precizat ca varianta de premier propusa de PSD a fost facuta și cu gandul la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europenene. Dragnea a spus ca pe Dancila o recomanda nu doar experiența de la Bruxelles, ci și faptul ca este “o femeie civilizata, neconflictuala,…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, a declarat marti ca nu isi doreste sa ocupe functia de premier, enumerand, insa, mai multe nume de social-democrati care ar putea prelua sefia Guvernului. "Poate sa fie Serban Nicolae, poate sa fie Mihai Fifor, poate sa fie una dintre doamne,…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD i-a retras sprijinul politic.…

- PSD a decis, prin vot, in ședința de luni, 15 ianuarie, retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Drept urmare, Mihai Tudose a demisionat, iar Romania nu mai are Guvern. Este al doilea prim-ministru demis de PSD intr-un interval de sase luni. Comitetul Executiv Național al Partidului…

- Mihai Tudose a vrut sa faca, inainte de ședința PSD in care i se decide soarta in fruntea Guvernului, precizari despre declarațiile care au aruncat in aer relațiile romano-ungare. Premierul a anunțat ca a facut referire la autoritațile romane, nu la maghiarii romani.”Eu m-am referit la autoritațile…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Executivul este unul politic, dar premierul "trebuie sa fie in orice situatie seful Guvernului", a afirmat, sambata, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat…

- Tudose anunța restructurarea: Vreau un guvern mai suplu. Daca nu am dreptate, plec acasa!, a spus premierul, marți seara, la Antena 3. El a menționat ca un Guvern cu 28 de ministere e cam mult și a precizat ca nu exista niciun ministru cu care nu poate lucra, cu ex ”Eu mi-aș dori sa inceapa cu 1. Ca-s…

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia.Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu". "Liviu Dragnea este ales de catre toti membrii de partid, din toata tara. Nu poate fi inlaturat presedintele printr-un congres -…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD.Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- "Va transmit acest mesaj public pentru a avea conștiința impacata in fața cetațenilor acestei țari, dar și cu speranța ca, totuși, va va pune pe ganduri și, in cele din urma, va va determina sa nu mai fiți pasiv, respectiv sa nu mai fiți complice ororilor intreprinse in aceste zile. Am urmarit…

- ''Educatia este un domeniu care a fost neglijat in ultimii 27 de ani in ceea ce priveste finantarea, iar acum 'decontam' cu totii nepasarea, amanarea sau nerespectarea unei legi. Asa am ajuns sa fim unici in Uniunea Europeana: suntem singura tara in care educatia se face si cu necalificati. Alocarea…

- "Prezentul comunicat poate fi considerat un drept la replica, precum și o oportunitate de a prezenta comunitații psihologilor, precum și publicului larg, acele detalii necesare pentru a contracara tentativa lui Iulian Laurențiu Ștefan de intoxicare a opiniei publice. Vom face acest…

- Declarația vine in contextul in care premierul Mihai Tudose a atacat in repetate randuri Banca Naționala, acuzand-o ca e de vina pentru deprecierea leului si cerand o discutie fata in fata cu șefii BNR, pentru a lamuri ce rol are aceasta institutie. Vasilescu a trimis un mesaj Guvernului, sambata, din…

- Sanatatea, educatia si infrastructura sunt ‘bazele’ bugetului pe anul 2018, a afirmat, astazi, premierul Mihai Tudose, dupa ședința Guvernului, precizand ca se pastreaza si 2% din PIB pentru aparare. Potrivit sefului Executivului, saptamana viitoare vor fi disponibile toate cifrele referitoare la bugetul…

- Unele multinaționale ar fi gasit strategia salvatoare pentru a evita marirea salariilor brute, fara sa-și dezamageasca sau sa-și piarda salariații, ca urmare a masurii fiscale de trecere a contribuțiilor de la angajator la angajat. Astfel, diferența care trebuie acoperita pentru ca salariul…

- Premierul a afirmat, joi seara, ca este nevoie de o "discuție serioasa" cu reprezentanții BNR pe subiectul privind creșterea euro, susținand ca Banca Naționala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. In replica, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei, Dan Suciu, a zis:…

- Ecaterina Andronescu, fostul ministru al Educatiei, a vorbit, cu lacrimi in ochi, despre moartea Stelei Popescu, una dintre cele mai indragite actrite de comedie din Romania. Stela Popescu a murit la 81 de ani.

- Tudose au fost intampinati, ieri, la sosirea la hotelul din Baile Herculane, unde era programata sedinta Comitetului Executiv National (CExN al PSD), de cativa protestatari care i-au cerut demisia presedintelui social-democratilor. Cei cativa protestatari au inceput sa huiduie in momentul in care Liviu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Guvernul, care este supus unor "presiuni mari", trebuie "securizat" pentru a continua implementarea programului de guvernare, fiind de parere ca premierul nu trebuia sa vina luni sediul DNA pentru a-l susține, avand in vedere ca este…

- Intrebata daca Guvernul va renunta la Pilonul II de pensii, ministrul Muncii a raspuns ca nu se intentioneaza acest lucru. „Nu exista asa ceva. Pana la urma, Pilonul II este al statului, chiar daca are management privat. Cum sa renuntam? E o legislatie. Sunt foarte multi romani care apartin…

- Lia Olguta Vasilescu: Contributiile la Pilonul II de pensii nu se reduc Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, la finalul unei conferinte organizata de Reprezentanta Comisiei Europene, ca nu se pune problema desfiintarii Pilonului II de pensii si ca nu se reduc contributiile la…

- Rovana Plumb a fost in vizita la Ministerul Fondurilor Europene, din fruntea caruia a demisionat, fiind schimbata de premierul Tudose cu Marius Nica. Desi nu mai e sefa peste Fondurile Europene, a fost respectata la sediul ministerului pe care l-a condus pana de curand ca si cum ar fi inca membra a…