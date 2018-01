Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului". "La sedinta de…

- Potrivit unor surse DCNews, premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul Tudose…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit cu noi explicații și a precizat ca a cerut demisiile șefilor din Poliție pentru ca nu s-au respectat procedurile. Ministrul de Interne susține ca demisia lui Bogdan Despescu a fost ceruta pentru ca din 2009 și pâna în 2018 niște dosare au fost…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In timp ce Liviu Dragnea alearga prin filiale, intr-o operațiune tipica de campanie electorala, in Palatul Victoria, Mihai Tudose se pregatește. De un razboi pe care il crede final. Fiecare dintre cei doi protagoniști acționeaza conform unui model propriu. Finalmente insa,…

- SINTEZA DECLARATIILOR SUSTINUTE DE PRESEDINTELE PNL, LUDOVIC ORBAN, IN CADRUL CONFERINTEI DE PRESA - 11 IANUARIE 2018 PNL solicita demisia sefului IGP si cere premierului demararea procedurilor de demitere a ministrului de Interne. In caz contrar, premierul sa plece din functie Primul subiect este legat…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Premierul Mihai Tudose afirma ca decizia va fi luata maine.„Maine o sa am o discuție cu el (cu Bogdan Despescu - n.r.). Dupa discuția cu el voi lua o decizie”,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj ferm intr o conferinta de presa, prin care si a exprimat nemultumirea cu privire la explicatiile pe care le a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului acuzat de pedofilie. Aceasta a mai mentionat ca are asteptari foarte mari de la…

- Tot mai multi oameni din PSD au inceput sa se intrebe cum ar arata partidul fara Liviu Dragnea. Dar social-democratii nu au in prezent oameni capabili sa isi asume conducerea partidului, a declarat sociologul Alin Teodorescu pentru Digi 24. "Singura varianta posibila ar putea fi actualul președintele…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a lansat luni seara o scrisoare deschisa in care cere „punerea in functiune a mecanismelor statuare pentru conducerea colectiva a partidului”, aducand si o critica asupra presedintelui Liviu Dragnea.

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației a declarat, joi, pentru Libertatea, ca acele ministere care nu au mers trebuie regandite, pentru ca oamenii au o așteptare de la guvern și nu se poate sa nu faci performanța. Parlamentarul PSD a mai afirmat ca in perioada urmatoare se va…

- O echipa de oameni de stiinta din Spania lucreaza la dezvoltarea unei periute de dinti care ar putea oferi un indiciu timpuriu cu privire la existenta unor probleme cardiace potential letale, informeaza sambata The Telegraph. Cercetatorii vor sa afle daca acest dispozitiv ''smartbrush''…

- Iata cateva lucruri despre paralizia in somn. 1. Simptomele paraliziei in somn Mai multe sudii au demonstrat ca persoanele epuizate, stresate sau private de somn au cele mai mari sanse sa experimenteze paralizia in somn. 2. Nu exista niciun pericol Paralizia in somn este,…

- In curand am putea avea cu totii etichete care ne monitorizeaza in timp real semnele vitale. Un ajutor pentru medici, care ar trebui sa ne diagnosticheze mai rapid, scrie digi24.ro.Indiferent ce problema avem, cand mergem la spital ni se fac foarte multe analize.

- Sarbatorim sau comemoram? Depinde cum te raportezi la evenimentele lunii decembrie de acum 28 de ani. Cine a avut de castigat in plan personal desigur sarbatoreste. Cine a pierdut sau se gandeste la cei care au pierdut pe cineva drag comemoreaza. Istoria suprapune evenimentele. Amesteca bucuriile si…

- PIB-ul, mai mult ca oricare alt indicator, a ajuns sa echivaleze cu prosperitatea natio­nala si nivelul de trai. Acesta este folosit in diverse formule pentru a compara tarile intre ele si prezentul cu trecutul din punctul de vedere al evolutiei economice si al prosperitatii. Insa PIB-ul…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, lanseaza o ipoteza care poate produce un adevarat cutremur pe scena politica. Badalau a explicat ca in PSD se vorbește foarte serios despre un referendum in care poporul sa fie intrebat daca doresc trecerea la monarhie. ”Eu sunt republican, dar am vazut…

- Manifestantii s-au adunat la ora 10.00 in fata sediului PSD de pe pietonala Stefan cel Mare, cu pancarte pe care au scris "Ne-am saturat sa vapazim", "Nu ne reprezentati" si "Jos copitele de pe Justitie". De asemenea, oamenii au foi cu citate din discursurile Regelui Mihai. La ora 12.00,…

- Gotiu (USR): Legile justitiei, pe repede inainte Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat, joi, ca termenele fixate de Biroul permanent al Senatului pentru dezbaterea legilor justitiei arata modul discretionar in care PSD-ALDE guverneaza, afirmand ca „inghesuirea” acestora cu legea bugetului de stat arata…

- Ancheta in cazul omorului de la metrou Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat, ca se desfasoara o ancheta interna la metrou, dupa incidentul de acum doua zile, când o femeie a împins doua tinere pe sine, una dintre ele pierzându-si…

- Deputatii Florin Iordache si Tudor Ciuhodaru (PSD) si Marian Cucsa (ALDE), au depus un proiect de modificare a Regulamentului Camerei, dupa blocada organizata miercuri de Opozitie la Statutul magistratilor, prin care reglementeaza strict modalitatea de dezbatere si vot in plen. ”In situatia in care…

- Florin Iordache si Tudor Ciuhodaru, ambii deputati PSD, alaturi de Marian Cucsa, deputat ALDE, au depus un proiect prin care vor sa modifice Regulamentul Camerei. Totul dupa ce Opozitia a organizat o blocada la modificarea Statutul magistratilor. ”In situatia in care timpul de dezbatere aprobat s-a…

- Victor Ponta califica drept “prostie isterica” ideea PSD de a organiza mitinguri de susținere. Fostul președinte social-democrat spune ca partidul mai bine ar avea grija de guvernare avand in vedere ca in ultimii ani a fost macinat de scandaluri interne. Victor Ponta califica drept “prostie isterica”…

- Cele 307 sectii de votare din cele cinci sectoare ale municipiului Chisinau si din suburbii s-au inchis acum cateva minute.Astfel, 110,502 de cetateni si-au exprimat dreptul la vot, ceea ce reprezinta doar 17, 53 % din numarul total de alegatori inscrisi pe listele electorale.

- Oamenii imbratiseaza soldatii si le multumesc, transmit corespondentii BBC. „Este timpul pentru un nou inceput”, spun militantii. Armata și membrii partidului aflat la putere susțin protestul. Veteranii de razboi, care pana anul trecut au fost loiali presedintelui, spun acum…

- Iar lectiile adevarate nu ni le ofera doar vreo carte sau vreo scoala, ci mai ales oamenii. Iar la finalul fiecarei lectii nedorite realizam ca, de fapt, am avut nevoie de ea. Pentru a ne cunoaste mai bine, pentru a ne analiza inca si inca o data, pentru a nu repeta greselile, pentru a pretui…

- Kelemen Hunor: ”Nu știm ce vrea, de fapt, sa faca Guvernul” Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, ca Guvernul ar trebui sa dea mai multe explicatii cu privire la reforma fiscala pe care a initiat-o, pentru a clarifica lucrurile care au generat nemultumire in ultima perioada. 'In…

- "In primul rand, trebuie mai multe explicații fiindca oamenii ințeleg extrem de greu de ce trebuie — nici eu nu știu, nici eu nu ințeleg—de ce trebuie de la angajator la angajat sa transferi o parte din contribuțiile sociale. Nu ințeleg care va fi strategia pentru autoritațile locale daca reduci…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Timișoara, ca guvernul și ''partidul Dragnea'' nu ințeleg cat de mult rau fac economiei prin ''parerile'' pe care le exprima, el adaugand ca stilul de guvernare practicat de social-democrați este ''absolut nedemocratic''. ''Cred ca suntem…

- Meral Aksener, fost ministru de Interne al Turciei si o figura importanta a curentului nationalist din aceasta tara, supranumita "doamna de fier", a lansat miercuri un partid politic care are ca obiectiv sa isi dispute puterea si sa reprezinte o alternativa la presedintele Recep Tayyip Erdogan, aflat…