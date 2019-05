Cereri de sprijin şi plată de la stat ptr servicii silvice sau de mediu Cereri de sprijin si plata de la stat ptr servicii silvice sau de mediu Cererile de sprijin sau plata pentru accesarea schemelor de ajutor de stat aferente investitiilor, în dezvoltarea zonelor împadurite, respectiv, pentru servicii de silvo-mediu, servicii climatice si conservarea padurilor pot fi depuse pâna pe 14 iunie 2019, a anuntat, ieri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. Anunturile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt postate pe pagina de internet a Agentiei, iar solicitarile trebuie sa îndeplineasca toate conditiile de eligibilitate… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

