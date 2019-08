Cerbul de Aur, noaptea boncăluitului Mai sunt cateva ore și unul dintre cei 12 finaliști , selectați dintre 71 de interpreți din 21 de țari , care au luat la ochi Cerbul de Aur de la Brașov , va “ impușca “ cerbul și cei 25000 euro , valoarea trofeului. Prin culise se cam știe cine e fericitul “ vanator “ , dar , sa nu stricam surpriza. Anul trecut , cerbul a fost subtilizat de puștoaica de 17 ani, Ianis Neziri și dus in Tirana ( Albania ). Acum , un simpatic pensionar brașovean , Eugen Oprea , care se lauda ca e inca SEXagenar și ca a fost și la prima ediție a Cerbului , din 1968 ne spune : “ Ar fi cazul sa ramana la noi cerbul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

